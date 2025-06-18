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В Украине упростили получение компенсации за аренду жилья защитникам

Киев • УНН

 • 140 просмотра

В Украине правительство упростило порядок получения компенсации за аренду жилья для защитников. Подать документы можно будет через ЦНАП, а для полицейских и спасателей процедуру также упростили.

В Украине упростили получение компенсации за аренду жилья защитникам

В Украине упростили порядок получения компенсации за аренду жилья для украинских защитников, соответствующее решение принял Кабмин в среду, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

Речь идет об изменениях в Порядок выплаты денежной компенсации лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, за наем (аренду) ими жилых помещений.

Что изменится:

  • предусмотрена возможность подачи заявления на компенсацию за аренду с необходимыми документами через ЦНАП - "в зависимости от места задекларированного/зарегистрированного проживания (пребывания), фактического проживания";
    • упрощается процедура для полицейских, спасателей, которые еще не получили статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны - предусмотрено представление к заявлению на компенсацию копии военно-учетного документа, приказа об исключении из списков личного состава органа полиции, службы гражданской защиты.

      Дополнение

      В Украине также работают над жилищной программой для ветеранов и для переселенцев из временно оккупированных территорий. Вместе со Всемирным банком, сообщил вице-премьер - глава Минрегиона Алексей Кулеба, идет работа над запуском программы жилищных ваучеров. Это инструмент, который позволит человеку использовать ваучер для приобретения жилья, первого взноса по ипотеке или частичного погашения кредита. По словам Кулебы, идет работа над деталями, чтобы в кратчайшие сроки представить модель публично.

      Калмыкова рассказала, кто из ветеранов сможет получить жилье11.12.24, 10:37 • 15343 просмотра

      Юлия Шрамко

      Юлия Шрамко

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