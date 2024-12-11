Калмыкова рассказала, кто из ветеранов сможет получить жилье
Киев • УНН
В 2024 году 4433 семьи ветеранов получили жилье от государства программа распространяется на ветеранов с инвалидностью I и II групп, а также ветеранов со статусом ВПЛ.
В 2024 году жилье получили 4433 семьи ветеранов. Программа охватывает ветеранов с инвалидностью I и II групп, а также ветеранов, имеющих статус ВПЛ. Об этом рассказала министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова во время брифинга, передает УНН.
"В 2024 году в 8 раз выросло количество семей, которые с помощью государства получили жилье — это 4433 семьи", - сказала Калмыкова.
Она рассказала, какие ветераны могут получить жилье или денежную компенсацию: это лица с инвалидностью I и II группы и ветераны ВПЛ.
"Все ветераны, имеющие уставы ВПЛ подпадают вообще под все программы под эту категорию. Сейчас работаем в правительстве, чтобы отработать дополнительно и механизмы", - добавила министерская.
Калмыкова говорит, чтобы стать участником программы нужно соответствовать всем критериям, которые есть на сайте минвата.
"Когда комиссия примет одобрительное решение, то деньги поступают на банковский счет и они могут быть использованы исключительно на приобретение жилья согласно тех коэффициентов и норм, которые определены", - подчеркнула она.
Напомним
Киевщина получит из госбюджета дополнительно 390,8 млн грн для обеспечения жильем 169 семей ветеранов.