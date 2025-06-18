В Україні спростили отримання компенсації за оренду житла захисникам
Київ • УНН
В Україні уряд спростив порядок отримання компенсації за оренду житла для захисників. Подати документи можна буде через ЦНАП, а для поліцейських та рятувальників процедуру також спростили.
В Україні спростили порядок отримання компенсації за оренду житла для українських захисників, відповідне рішення ухвалив Кабмін у середу, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
Деталі
Ідеться про зміни до Порядку виплати грошової компенсації особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за найм (оренду) ними житлових приміщень.
Що зміниться:
- передбачено можливість подання заяви на компенсацію за оренду з необхідними документами через ЦНАП - "в залежності від місця задекларованого/зареєстрованого проживання (перебування), фактичного проживання";
- спрощується процедура для поліцейських, рятувальників, які ще не набули статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни - передбачено подання до заяви на компенсацію копії військово-облікового документа, наказу про виключення із списків особового складу органу поліції, служби цивільного захисту.
Доповнення
В Україні також працюють над житловою програмою для ветеранів і для переселенців із тимчасово окупованих територій. Разом зі Світовим банком, повідомив віцепрем'єр - голова Мінрозвитку Олексій Кулеба, іде робота над запуском програми житлових ваучерів. Це інструмент, який дозволить людині використати ваучер для придбання житла, першого внеску за іпотекою або часткового погашення кредиту. Зі слів Кулеби, іде робота над деталями, щоб у найкоротші терміни презентувати модель публічно.
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