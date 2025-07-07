Ринок нерухомості: де купівля житла обійдеться найдешевше

Купівля однокімнатного та трикімнатного житла обійдеться найдешевше у таких містах, як Херсон, Запоріжжя, Суми, Миколаїв і Харків. Крім того, доступні двокімнатні квартири можна придбати у Чернігові, Хмельницькому та Полтаві, пише УНН з посиланням на дані OLX Нерухомість.

Однокімнатні квартири

Аналітики проаналізували ціни в обласних центрах на одно-, дво- та трикімнатні квартири на вторинному ринку.

Топ-5 міст з найдешевшими однокімнатними квартирами сьогодні складають міста, які розташовані ближче до лінії бойового зіткнення. Це міста з такими медіанними цінами:

Херсон, 600 тис. грн;

Запоріжжя, 672 тис. грн;

Суми, 723 тис. грн;

Миколаїв, 748 тис. грн;

Харків, 872 тис. грн.

Зазначається, що вони не надто відрізняються від цін у травні 2024 року. Помітна зміна торкнулася лише Харкова, у травні 2025 медіанна вартість більша на 20%.

Далі у переліку міст з доступним житлом — Кропивницький (999 тис. грн) та Дніпро (1,1 млн грн). За медіанною вартістю 1,2-1,3 млн грн можна придбати однокімнатну квартиру в Чернігові, Полтаві та Хмельницькому. У цьому переліку міст найбільш помітне зростання відбулось з травня минулого року у Хмельницькому (+10%).

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Двокімнатні квартири

У прифронтових містах медіанні ціни на двокімнатні квартири станом на травень 2025 становили: 933 тис. грн у Херсоні, 952 тис. грн у Запоріжжі, 1 млн у Сумах, 1,1 млн грн у Миколаєві та 1,4 млн грн у Харкові. На рівні травня 2024 медіанні ціни не змінилися у Дніпрі (1,5 млн грн) та Кропивницькому (1,6 млн грн).

Окрім того, до 2 млн грн (медіанна вартість) можна придбати двокімнатну квартиру у:

Чернігові, 1,7 млн грн;

Полтаві, 1,7 млн грн;

Хмельницькому, 1,8 млн грн.

У цінах на двокімнатні квартири помітне здорожчання, порівнюючи травень 2025 та травень 2024, відбулось лише у Харкові — на 26%. У Хмельницькому, Чернігові та Полтаві медіанна вартість зросла на 8-9%.

Трикімнатні квартири

Якщо ж аналізувати "найдоступніші" міста за ціною на трикімнатні квартири, то маємо такі показники:

Херсон, 1,1 млн грн;

Запоріжжя, 1,3 млн грн;

Суми, 1,4 млн грн;

Миколаїв, 1,5 млн грн;

Харків, 1,8 млн грн.

Аналогічно до попереднього аналізу — це міста на Сході та Південному Сході України.

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У Дніпрі та Кропивницькому трикімнатна квартира коштуватиме близько 2 млн грн, трохи дорожче у Хмельницькому (2,1 млн грн) та Полтаві (2,2 млн грн). Чернігів — "найдорожчий" у переліку міст з найдешевшими трикімнатними квартирами, медіанна вартість 2,3 млн грн.

Закономірно, на Сході медіанна ціна на трикімнатні зросла у Харкові у порівнянні з травнем 2024 року, +18%. А у Чернігові ціна у травні 2025 на 22% більша, ніж у травні 2024 року.

Висновки

Географічне розташування та безпекова ситуація є головними факторами, які значно впливають на вартість житла. Якщо аналізувати ринок нерухомості на Сході та Південному Сході України, то можемо зробити висновок, що ціни на квартири змінились незначно. Єдине місто з помітним зростанням — Харків.

Далі до переліку міст з більш доступним житлом увійшли: Дніпро, Кропивницький, Хмельницький, Полтава та Чернігів.

Доповнення

Впродовж перших п'яти місяців 2025 року українці сплатили 4,9 мільярда гривень податку на нерухомість, що на 17% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільші надходження зафіксовано в Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.