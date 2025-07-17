Європейський ринок нерухомості застряг у "зомбіленді" без ознак відновлення - Reuters

$41.810.01
48.520.28
ukenru
Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою з питань співпраці зі США
10:24 • 12675 перегляди
Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою з питань співпраці зі США
08:49 • 42747 перегляди
Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром
17 липня, 04:00 • 270056 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф
16 липня, 18:08 • 151120 перегляди
У ВР пояснили, що буде з Міністерством єдності
16 липня, 17:16 • 155302 перегляди
Шмигаль стане міністром оборони, а Сметанін очолить “Укроборонпром” - Зеленський
Ексклюзив
16 липня, 14:51 • 115152 перегляди
"Це неадекватно": українці обурені державним фінансуванням депутата Кузьміних, підозрюваного у хабарництві
16 липня, 13:16 • 298218 перегляди
Дати чи не дати: які країни підтримали план Трампа про передачу зброї Україні, а які – відмовили чи вагаються
16 липня, 12:12 • 71198 перегляди
Рада звільнила Шмигаля з посади прем'єр-міністра
Ексклюзив
16 липня, 09:44 • 79617 перегляди
У Миколаєві чоловіка побили співробітники ТЦК: ДБР відкрило провадження
16 липня, 09:05 • 91178 перегляди
Зустріч країн-власників Patriot для координації допомоги Україні очікується наступного тижня - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.6м/с
71%
745мм
Популярнi новини
Український "Руслан" завершив модернізацію та вирушив до Німеччини17 липня, 02:17 • 85905 перегляди
Сьогодні Рада почне "оновлення" уряду. Хто отримає посади?17 липня, 05:27 • 101203 перегляди
Модернізований, але заблокований: чому вертоліт для Повітряних Сил досі не на службі17 липня, 05:55 • 185735 перегляди
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень07:35 • 56210 перегляди
Стрілянина на полігоні на Чернігівщині: курсант застрелив двох інструкторів, його затримали09:17 • 36360 перегляди
Публікації
Модернізований, але заблокований: чому вертоліт для Повітряних Сил досі не на службі17 липня, 05:55 • 186344 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф17 липня, 04:00 • 270052 перегляди
Дати чи не дати: які країни підтримали план Трампа про передачу зброї Україні, а які – відмовили чи вагаються16 липня, 13:16 • 298217 перегляди
День хот-дога: добірка найсмачніших ідей для приготування16 липня, 11:57 • 222482 перегляди
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську15 липня, 19:40 • 373951 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Шмигаль Денис Анатолійович
Андрій Єрмак
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Донецька область
Київська область
Реклама
УНН Lite
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень07:35 • 56730 перегляди
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика16 липня, 09:55 • 185161 перегляди
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі16 липня, 07:38 • 203966 перегляди
Трамп привласнив собі оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу, а “Челсі” отримає копію15 липня, 14:33 • 142842 перегляди
Азілія Бенкс звинуватила Конора Макгрегора у сексуальних домаганнях і оприлюднила інтимні фото бійця15 липня, 13:05 • 153307 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Tesla Model Y
Audi Q5
БМ-21 «Град»

Європейський ринок нерухомості застряг у "зомбіленді" без ознак відновлення - Reuters

Київ • УНН

 • 1568 перегляди

Ринок комерційної нерухомості Європи не виправдовує очікувань щодо відновлення, продажі нерухомості на мінімумах майже за десятиліття. Річний обсяг продажів у першому кварталі 2025 року залишився на рівні 47,8 млрд євро, що більш ніж удвічі менше за показник трирічної давності.

Європейський ринок нерухомості застряг у "зомбіленді" без ознак відновлення - Reuters

Ринок комерційної нерухомості Європи не виправдовує очікувань щодо відновлення, на тлі того, як обережність інвесторів ставить продажі нерухомості на мінімуми майже за десятиліття, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Деякі інвестори та банки, визнаючи, що перспективи залишаються слабкими, навіть починають втручатися, щоб позбутися проблемних активів або реструктуризувати їх, сказав один з керівників, додавши, однак, що підхід "продовжувати і вдавати" щодо проблемних боргів усе ще є поширеним явищем.

Це помітна зміна настроїв з початку 2025 року, коли були надії на кінець трирічного спаду, спричиненого пандемією, але непередбачувана торговельна політика США, обіцянка більшої прибутковості на інших приватних ринках та відмова продавців визнавати нижчі ціни негативно вплинули на активність, пише видання.

Річний обсяг продажів комерційної нерухомості в Європі в першому кварталі 2025 року залишився незмінними на рівні 47,8 млрд євро (55,6 млрд дол.), що більш ніж удвічі менше за показник трирічної давності, згідно з останніми переглянутими даними MSCI.

Попередні показники свідчать про поганий другий квартал - транскордонні інвестиції в нерухомість у Європі, на Близькому Сході та в Африці скоротилися приблизно на п'яту частину порівняно з попереднім роком до 17,2 мільярда євро, що є найгіршим періодом з квітня по червень за десятиліття, повідомило агентство нерухомості Knight Frank, посилаючись на попередні дані MSCI.

Мляві продажі торкнулися більшості секторів, включаючи офіси, що сильно постраждали, і навіть центри обробки даних, які раніше були позитивною точкою, хоча дефіцит пропозиції на ринку орендного житла продовжує привертати увагу.

"У нас "зомбіленд"... немає відновлення, заблоковані активи, немає повернення ліквідності", - сказав Себастьяно Ферранте, керівник відділу європейської нерухомості американського фондового гіганта PGIM.

Хоча логістика та готелі також представляли можливості для купівлі, заміські офіси та старі торгові центри також входять до числа активів, яким складно знайти покупців, додав Ферранте.

Канадська компанія Brookfield попросила власників облігацій схвалити реструктуризацію кредиту, забезпеченого її лондонською офісною вежею CityPoint у квітні, згідно з регуляторним документом, після того, як відклала продаж, коли пропозиції не виправдали очікувань.

У Німеччині, як повідомило Reuters минулого тижня, керуючий виставив на продаж один із найвідоміших об'єктів нерухомості країни - хмарочос Trianon у Франкфурті. Це, як вказано, стало рідкісним випробуванням для крихкого німецького ринку.

Також існує жорстка конкуренція за кошти з боку інших приватних ринків, таких як кредитні.

Німеччина, найбільша економіка Європи, особливо сильно постраждала від спаду на ринку нерухомості: згідно з даними CBRE, продажі впали ще на 2% у першій половині цього року.

"Обсяги транзакцій не зростуть. Це не почнеться дуже динамічно", - сказав Костянтин Кортманн, генеральний директор агентства нерухомості JLL у Німеччині, який очікує поступового відновлення.

Хоча все ще високі процентні ставки означають, що інвестори в нерухомість повинні бути вибірковими, щоб заробити гроші, перспектива переміщення міжнародних коштів до Європи з нестабільного ринку США може допомогти, заявили керівники з нерухомості.

Принаймні двоє німецьких клієнтів PGIM скасували заплановані інвестиції в нерухомість у Сполучених Штатах, переорієнтувавши свої пріоритети на Європу та Азію, сказав Ферранте.

Ринок нерухомості: де купівля житла обійдеться найдешевше07.07.25, 11:54 • 2373 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини СвітуНерухомість
Reuters
Франкфурт
Європа
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9