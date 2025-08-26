В США на фоне избытка жилья резко упали продажи новых домов
Киев • УНН
Продажи новых домов на одну семью в США снизились на 8,2% до 652 000 единиц в июле 2025 года. Средняя цена продажи упала до 487 300 долларов, что свидетельствует об избытке предложения на рынке.
На рынке недвижимости США наблюдается избыток жилья, продажи новых односемейных домов упали на 8,2% до 652 000, а средняя цена продажи новых домов упала до 487 300 долларов, пишет УНН со ссылкой на Inman.
Детали
Продажи новых односемейных домов продолжили снижаться в июле 2025 года на фоне того, как застройщики столкнулись с рынком покупателей, которые не реагировали позитивно на рост ипотечных ставок и цен на жилье.
Летние продажи жилья в США достигли самых низких темпов за последние 10 лет19.08.25, 12:56 • 3026 просмотров
Согласно данным, опубликованным в понедельник Бюро переписи населения США и Министерством жилищного строительства и городского развития страны, продажи новых односемейных домов снизились на 8,2% в годовом исчислении и на 0,6% в месячном исчислении до 652 000 (с учетом сезонных колебаний).
Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали рост продаж новых односемейных домов до 630 тысяч единиц.
К концу июля 2025 года, с учетом сезонности, прогнозируемое количество новых домов на продажу составляло 499 000, что на 0,6% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 7,3% больше, чем в июле 2024 года (465 000). Прогноз продаж за июнь также был повышен с прошлого месяца (627 тысяч) до 656 тысяч.
При текущем уровне продаж 499 000 домов на продажу соответствуют 9,2-месячному предложению, что соответствует уровню запасов на июнь 2025 года. Этот прогноз запасов на 16,5% выше прошлогоднего прогноза (7,9 месяцев), полученного в июле 2024 года.
Тем временем медианная цена продажи снизилась на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 403 800 долларов. Эта цена также на 5,9% ниже медианной цены продажи в июле 2024 года, которая составляла 429 000 долларов.
Средняя цена продажи новых домов, проданных в июле 2025 года, составила 487 300 долларов, что на 3,6% ниже средней цены продажи в июне 2025 года и на 5% ниже средней цены продажи в июле 2024 года.
"На рынке наблюдается избыток жилья - как нового, так и существующего, - и покупатели не заинтересованы в таких ценах и ипотечных ставках, - заявила Хизер Лонг, главный экономист Navy Federal Credit Union. - Строители пытаются распродать недвижимость, предлагая скидки и льготы, но этого пока недостаточно, чтобы привлечь большинство покупателей. Показательно, что медианная цена нового дома теперь немного ниже медианной цены существующего жилья, выставленного на продажу, что свидетельствует о том, насколько активно застройщики пытаются привлечь покупателей".
В США на аренду жилья тратят недельную зарплату, а в некоторых городах - доход за две недели26.07.25, 14:19 • 4974 просмотра