06:24 • 5100 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
05:36 • 4978 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 17463 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 104465 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 68411 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 67172 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 193784 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 185576 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 70499 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 67574 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
В США на фоне избытка жилья резко упали продажи новых домов

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Продажи новых домов на одну семью в США снизились на 8,2% до 652 000 единиц в июле 2025 года. Средняя цена продажи упала до 487 300 долларов, что свидетельствует об избытке предложения на рынке.

В США на фоне избытка жилья резко упали продажи новых домов

На рынке недвижимости США наблюдается избыток жилья, продажи новых односемейных домов упали на 8,2% до 652 000, а средняя цена продажи новых домов упала до 487 300 долларов, пишет УНН со ссылкой на Inman.

Детали

Продажи новых односемейных домов продолжили снижаться в июле 2025 года на фоне того, как застройщики столкнулись с рынком покупателей, которые не реагировали позитивно на рост ипотечных ставок и цен на жилье.

Летние продажи жилья в США достигли самых низких темпов за последние 10 лет19.08.25, 12:56 • 3026 просмотров

Согласно данным, опубликованным в понедельник Бюро переписи населения США и Министерством жилищного строительства и городского развития страны, продажи новых односемейных домов снизились на 8,2% в годовом исчислении и на 0,6% в месячном исчислении до 652 000 (с учетом сезонных колебаний).

Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали рост продаж новых односемейных домов до 630 тысяч единиц.

К концу июля 2025 года, с учетом сезонности, прогнозируемое количество новых домов на продажу составляло 499 000, что на 0,6% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 7,3% больше, чем в июле 2024 года (465 000). Прогноз продаж за июнь также был повышен с прошлого месяца (627 тысяч) до 656 тысяч.

При текущем уровне продаж 499 000 домов на продажу соответствуют 9,2-месячному предложению, что соответствует уровню запасов на июнь 2025 года. Этот прогноз запасов на 16,5% выше прошлогоднего прогноза (7,9 месяцев), полученного в июле 2024 года.

Тем временем медианная цена продажи снизилась на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 403 800 долларов. Эта цена также на 5,9% ниже медианной цены продажи в июле 2024 года, которая составляла 429 000 долларов.

Средняя цена продажи новых домов, проданных в июле 2025 года, составила 487 300 долларов, что на 3,6% ниже средней цены продажи в июне 2025 года и на 5% ниже средней цены продажи в июле 2024 года.

"На рынке наблюдается избыток жилья - как нового, так и существующего, - и покупатели не заинтересованы в таких ценах и ипотечных ставках, - заявила Хизер Лонг, главный экономист Navy Federal Credit Union. - Строители пытаются распродать недвижимость, предлагая скидки и льготы, но этого пока недостаточно, чтобы привлечь большинство покупателей. Показательно, что медианная цена нового дома теперь немного ниже медианной цены существующего жилья, выставленного на продажу, что свидетельствует о том, насколько активно застройщики пытаются привлечь покупателей".

В США на аренду жилья тратят недельную зарплату, а в некоторых городах - доход за две недели26.07.25, 14:19 • 4974 просмотра

Юлия Шрамко

