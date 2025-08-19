Летние продажи жилья в США достигли самых низких темпов за последние 10 лет

$41.260.08
Эксклюзив
09:27 • 2184 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
07:29 • 30370 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
05:19 • 33530 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 51006 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 70995 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 52327 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 38951 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 42313 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 111224 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 51680 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Вопрос встречи Зеленского и Путина решен – Макрон19 августа, 02:36 • 28729 просмотра
Конфуз в Белом доме: Трамп не смог найти президента Финляндии, который сидел прямо перед нимVideo19 августа, 02:57 • 33240 просмотра
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке04:47 • 43410 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54 • 37613 просмотра
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов06:55 • 38094 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
Эксклюзив
09:27 • 2170 просмотра
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов06:55 • 38223 просмотра
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке04:47 • 43541 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 111200 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 106267 просмотра
Летние продажи жилья в США достигли самых низких темпов за последние 10 лет

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Летние продажи жилой недвижимости в США показали самые низкие темпы роста за 10 лет. Средний дом находился на рынке 43 дня, а количество расторгнутых сделок достигло самого высокого уровня с 2017 года.

Летние продажи жилья в США достигли самых низких темпов за последние 10 лет

Летние продажи на рынке жилой недвижимости в США достигли самых низких темпов роста за последние 10 лет, сообщает Inman, пишет УНН.

Детали

"Летние продажи домов (в США) достигли самых низких темпов за последние 10 лет, на фоне того, как покупатели продолжают бороться с высокими расходами и экономической неопределенностью", - говорится в сообщении.

По состоянию на июль 2025 года среднестатистический дом, на который был заключен договор в США, провел на рынке 43 дня, что больше, чем 35 дней годом ранее, и это самый длительный период пребывания дома на рынке с июля 2015 года, сообщила компания Redfin в понедельник.

Объем ожидаемых продаж на рынке в США снизился на 1,1% с июня по июль 2025 года, достигнув самого низкого уровня с учетом сезонных колебаний с ноября 2023 года. В то же время, продажи на вторичном рынке жилья достигли самого низкого уровня почти за год, достигнув 4,15 млн в годовом исчислении с учетом сезонных колебаний.

Растущее количество домов, выставленных на продажу до начала продаж, также снижает давление на покупателей, связанное с необходимостью осуществления сделок, что способствует росту уровня запасов, сообщает Redfin. Количество активных предложений в июле было близко к пятилетнему максимуму, хотя и снизилось на 1,1% по сравнению с июнем, на фоне того, как продавцы отреагировали на снижение спроса со стороны покупателей.

"Предложение начинает падать, поскольку потенциальные продавцы предпочитают не выставлять жилье, видя, что дом их соседа остается на рынке или продается по цене, ниже той, на которую запрос, - заявил старший экономист Redfin Асад Хан. - Некоторые продавцы также снимают свои дома с рынка, предпочитая вместо этого сдавать их в аренду или вообще откладывать переезд, особенно если они приобрели недвижимость в разгар пандемии и опасаются убытков".

В США на аренду жилья тратят недельную зарплату, а в некоторых городах - доход за две недели26.07.25, 14:19 • 4924 просмотра

Выход некоторых продавцов с рынка также приводит к ускорению роста цен на жилье: медианная цена продажи дома в июле в США выросла на 1,4% в годовом исчислении до 443 867 долларов США - это новый рекорд медианной цены продажи за июль. В то же время рост цен на жилье в начале 2025 года замедлялся.

Некоторые покупатели жилья также отказываются от сделок, отмечает Redfin, поскольку понимают, что у них будут другие варианты, если им не понравится ход сделки.

В июле в США было расторгнуто около 58 000 договоров купли-продажи жилья, что составляет около 15,3% от общего количества домов, по которым были заключены сделки в этом месяце, и является самым высоким показателем с 2017 года.

Типичный дом, проданный в июле в США, также продавался примерно на 1% дешевле запрашиваемой цены, что является самой большой скидкой в июле с 2020 года. При этом 28,9% домов были проданы дороже запрашиваемой цены, что является самым низким показателем с 2019 года.

Цены на жилье в США достигли нового рекорда, несмотря на признаки смягчения ситуации13.08.25, 10:19 • 4709 просмотров

Юлия Шрамко

