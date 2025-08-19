Летние продажи жилья в США достигли самых низких темпов за последние 10 лет

Летние продажи на рынке жилой недвижимости в США достигли самых низких темпов роста за последние 10 лет, сообщает Inman, пишет УНН.

Детали

"Летние продажи домов (в США) достигли самых низких темпов за последние 10 лет, на фоне того, как покупатели продолжают бороться с высокими расходами и экономической неопределенностью", - говорится в сообщении.

По состоянию на июль 2025 года среднестатистический дом, на который был заключен договор в США, провел на рынке 43 дня, что больше, чем 35 дней годом ранее, и это самый длительный период пребывания дома на рынке с июля 2015 года, сообщила компания Redfin в понедельник.

Объем ожидаемых продаж на рынке в США снизился на 1,1% с июня по июль 2025 года, достигнув самого низкого уровня с учетом сезонных колебаний с ноября 2023 года. В то же время, продажи на вторичном рынке жилья достигли самого низкого уровня почти за год, достигнув 4,15 млн в годовом исчислении с учетом сезонных колебаний.

Растущее количество домов, выставленных на продажу до начала продаж, также снижает давление на покупателей, связанное с необходимостью осуществления сделок, что способствует росту уровня запасов, сообщает Redfin. Количество активных предложений в июле было близко к пятилетнему максимуму, хотя и снизилось на 1,1% по сравнению с июнем, на фоне того, как продавцы отреагировали на снижение спроса со стороны покупателей.

"Предложение начинает падать, поскольку потенциальные продавцы предпочитают не выставлять жилье, видя, что дом их соседа остается на рынке или продается по цене, ниже той, на которую запрос, - заявил старший экономист Redfin Асад Хан. - Некоторые продавцы также снимают свои дома с рынка, предпочитая вместо этого сдавать их в аренду или вообще откладывать переезд, особенно если они приобрели недвижимость в разгар пандемии и опасаются убытков".

В США на аренду жилья тратят недельную зарплату, а в некоторых городах - доход за две недели

Выход некоторых продавцов с рынка также приводит к ускорению роста цен на жилье: медианная цена продажи дома в июле в США выросла на 1,4% в годовом исчислении до 443 867 долларов США - это новый рекорд медианной цены продажи за июль. В то же время рост цен на жилье в начале 2025 года замедлялся.

Некоторые покупатели жилья также отказываются от сделок, отмечает Redfin, поскольку понимают, что у них будут другие варианты, если им не понравится ход сделки.

В июле в США было расторгнуто около 58 000 договоров купли-продажи жилья, что составляет около 15,3% от общего количества домов, по которым были заключены сделки в этом месяце, и является самым высоким показателем с 2017 года.

Типичный дом, проданный в июле в США, также продавался примерно на 1% дешевле запрашиваемой цены, что является самой большой скидкой в июле с 2020 года. При этом 28,9% домов были проданы дороже запрашиваемой цены, что является самым низким показателем с 2019 года.

Цены на жилье в США достигли нового рекорда, несмотря на признаки смягчения ситуации