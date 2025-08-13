Цены на жилье в США достигли нового рекорда, несмотря на признаки смягчения ситуации

Цены на жилье в США выросли во втором квартале 2025 года вдвое быстрее, чем в первые три месяца года, на фоне того, как меньше мегаполисов сообщили о значительном росте цен, а больше рынков зафиксировали снижение цен, пишет УНН со ссылкой на Inman.

Детали

Но цены все же выросли до рекордно высоких уровней на национальном уровне, при этом средняя цена на уже существующее жилье на одну семью в США выросла на 1,7% до 429 000 долларов США, согласно новым данным Национальной ассоциации риелторов (NAR).

75% рынков мегаполисов США зафиксировали рост цен во втором квартале по сравнению с прошлым годом, согласно индексу средних цен и доступности жилья NAR, опубликованному во вторник. Это меньше, чем 83% рынков в первом квартале.

5% рынков зафиксировали двузначный рост цен в квартале, что меньше, чем 11% в первом квартале.

"Цены на жилье растут быстрее на Среднем Западе из-за доступности, а на Северо-Востоке - из-за ограниченных запасов", - сказал главный экономист NAR Лоуренс Юн. - Южный регион, особенно Флорида и Техас, переживает коррекцию цен из-за увеличения строительства нового жилья в последние годы".

Данные NAR также показывают, что цены на жилье упали на 24% рынков, причем пять рынков Флориды продемонстрировали наибольшее снижение цен. Снижение цен возглавляли Сарасота, Пунта-Горда и Неаполь.

Рынки с наибольшим ростом цен находятся на Среднем Западе и Юго-Восточном побережье, согласно данным NAR, на фоне того, как больше всего подняли цены покупатели, которые гнались за доступным жильем.

"Если процентные ставки снизятся, самое сильное высвобождение отложенного спроса на жилье, вероятно, произойдет в штатах со значительным ростом занятости в последние годы, таких как Айдахо, Юта, Каролина, Флорида и Техас", - сказал Юн.

В США на аренду жилья тратят недельную зарплату, а в некоторых городах - доход за две недели