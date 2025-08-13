Цены на жилье в США достигли нового рекорда, несмотря на признаки смягчения ситуации

$41.450.06
48.200.00
ukenru
06:18 • 5896 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
06:01 • 5840 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 25621 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 55056 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 40770 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 73464 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 40182 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 40274 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 109654 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50 • 98860 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
0м/с
63%
756мм
Популярные новости
Минобороны РФ обвиняет Украину в «подготовке провокации» для срыва встречи Трампа и Путина12 августа, 22:43 • 12509 просмотра
Бизнес на блокпосту: на Днепропетровщине будут судить правоохранителей, вымогавших деньги у водителей13 августа, 00:20 • 8108 просмотра
Заместитель командира воинской части организовал "дистанционную службу" и забирал выплаты подчиненныхPhoto02:17 • 14429 просмотра
Последствия потери Украиной контроля над Донецкой областью для фронта - прогноз ISWPhoto02:50 • 14125 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице05:47 • 5086 просмотра
публикации
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo06:18 • 5870 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 25603 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 20177 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 55036 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto12 августа, 13:48 • 73452 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Василий Малюк
Марко Рубио
Дэвид Лэмми
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице05:47 • 5228 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 12764 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12 августа, 15:52 • 20626 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 91593 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 53456 просмотра
Актуальное
Financial Times
9К720 Искандер
Шахед-136
Ту-95
Туполев Ту-22М

Цены на жилье в США достигли нового рекорда, несмотря на признаки смягчения ситуации

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Средняя цена на жилье в США выросла на 1,7% до $429 000 во втором квартале 2025 года, достигнув рекордных уровней. Однако рост замедлился на 75% рынков, а 24% рынков зафиксировали снижение цен, особенно во Флориде.

Цены на жилье в США достигли нового рекорда, несмотря на признаки смягчения ситуации

Цены на жилье в США выросли во втором квартале 2025 года вдвое быстрее, чем в первые три месяца года, на фоне того, как меньше мегаполисов сообщили о значительном росте цен, а больше рынков зафиксировали снижение цен, пишет УНН со ссылкой на Inman.

Детали

Но цены все же выросли до рекордно высоких уровней на национальном уровне, при этом средняя цена на уже существующее жилье на одну семью в США выросла на 1,7% до 429 000 долларов США, согласно новым данным Национальной ассоциации риелторов (NAR).

75% рынков мегаполисов США зафиксировали рост цен во втором квартале по сравнению с прошлым годом, согласно индексу средних цен и доступности жилья NAR, опубликованному во вторник. Это меньше, чем 83% рынков в первом квартале.

5% рынков зафиксировали двузначный рост цен в квартале, что меньше, чем 11% в первом квартале.

"Цены на жилье растут быстрее на Среднем Западе из-за доступности, а на Северо-Востоке - из-за ограниченных запасов", - сказал главный экономист NAR Лоуренс Юн. - Южный регион, особенно Флорида и Техас, переживает коррекцию цен из-за увеличения строительства нового жилья в последние годы".

Данные NAR также показывают, что цены на жилье упали на 24% рынков, причем пять рынков Флориды продемонстрировали наибольшее снижение цен. Снижение цен возглавляли Сарасота, Пунта-Горда и Неаполь.

Рынки с наибольшим ростом цен находятся на Среднем Западе и Юго-Восточном побережье, согласно данным NAR, на фоне того, как больше всего подняли цены покупатели, которые гнались за доступным жильем.

"Если процентные ставки снизятся, самое сильное высвобождение отложенного спроса на жилье, вероятно, произойдет в штатах со значительным ростом занятости в последние годы, таких как Айдахо, Юта, Каролина, Флорида и Техас", - сказал Юн.

В США на аренду жилья тратят недельную зарплату, а в некоторых городах - доход за две недели26.07.25, 14:19 • 4847 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираНаши за границейНедвижимость
Юта
Айдахо
Техас
Соединённые Штаты
Флорида