Центры контроля заболеваний США расследуют вспышку E. coli, связанную с гамбургерами Quarter Pounder. Зарегистрировано 49 случаев заболевания, 1 смерть. McDonald's временно изъял бургеры из меню в пострадавших регионах.
Части Монтаны и Айдахо в США получили "предупреждение о зимних штормах" от Национальной метеорологической службы в середине июня, при этом в некоторых районах ожидается выпадение до 15 дюймов (38,1 см) снега.
Согласно отчету Amnesty International, в 2023 году в мире было казнено не менее 1153 человек, что на 31% больше, чем в предыдущем году, при этом в Иране и Саудовской Аравии наблюдался резкий рост.
Сенат США готовит двухпартийный законопроект о введении санкций против грузинских политиков, ответственных за закон об иностранных агентах, который препятствует евроатлантической интеграции Грузии.
Администрацию Байдена обвиняют в том, что она в обход Конгресса предоставила Гаити военную помощь на сумму в десятки миллионов долларов, что потенциально может подорвать поддержку Украины из-за ограниченности ресурсов.
48-летний мужчина из Кетчума, штат Айдахо, врач Терренс "Терри" О'Коннор, погиб во время катания на лыжах с напарником на пике Дональдсон в хребте Лост-Ривер, попав под лавину.
Работник техасской молочной фермы заразился птичьим гриппом H5N1 после контакта с инфицированными молочными коровами, что стало первым случаем заражения человека этим подтипом вируса, который передается от млекопитающих, в Техасе и вторым в истории США.
Никки Хейли победила Дональда Трампа на республиканских праймериз в округе Колумбия, получив все 19 голосов делегатов, набрав 62,8% голосов против 33,3% у Трампа.
Трамп выиграл республиканские кокусы в Миссури, Мичигане и Айдахо, победив бывшего посла ООН Никки Хейли и увеличив количество своих делегатов.
Дональд Трамп победил на республиканских кокусах в Миссури 2 марта.
Эстонский центр международного развития (ESTDEV) и Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии (PPA) подписали соглашение о партнерстве для повышения управленческого потенциала Главного управления Национальной полиции Украины и региональных подразделений патрульной полиции.