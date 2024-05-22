Администрацию Байдена раскритиковали за отправку оружия Кении, а не Украине

Республиканцы обвинили администрацию президента США Джо Байдена в том, что она в обход законодателей отправила кенийским войскам, развернутым на Гаити, военное оборудование на десятки миллионов долларов, которое можно было предоставить Украине. Об этом пишет Politico, передает УНН.

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Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл МакКол (республиканец от Техаса) и член Комитета по иностранным делам Сената Джим Риш (республиканец от Айдахо) обратились с соответствующим письмом к государственному секретарю США Энтони Блинкену.

Они раскритиковали Белый дом за то, что тот использовала президентские полномочия для ускоренного выделения 60 миллионов долларов военной помощи Гаити для подавления банд, сеющих хаос в стране.

В этот пакет входят винтовки, боеприпасы и бронетехника для кенийских войск, направляющихся на остров. Ожидается, что они прибудут в четверг, в тот же день президент Кении Уильям Руто встретится с высокопоставленными чиновниками США в Вашингтоне.

В письме Маколата Риша отмечается, что администрация США спешит финансировать неопределенную и бессрочную операцию на Гаити без одобрения Конгресса.

Из-за этого растет беспокойство, что американская поддержка Гаити может дорого стоить Украине, ведь Киев также получает оборудование непосредственно со складов Пентагона и никто не знает, сколько времени понадобится для победы над бандами, которые с каждым днем становятся сильнее и влиятельнее.

Вооруженные силы проводят внутренний аудит запасов, чтобы увидеть, что они могут выделить для Гаити-что ставит их в прямую конкуренцию с Украиной за ресурсы заявил изданию представитель Республиканской партии на условиях анонимности.

В то же время в Госдепе утверждают, что Штаты "реагируют на многочисленные критические потребности во всем мире, и сценарии развития событий в Украине и Гаити отличаются".

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