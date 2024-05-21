Американские законодатели призывают Пентагон разрешить Украине наносить удар по России западным оружием

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
pentagonПентагон
lloid-ostinЛлойд Остин
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
varianty-f-16-fighting-falcon-vid-general-dynamicsF-16 Fighting Falcon
Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  101495 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  101263 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  106489 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
  •  105699 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
  •  103211 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  191132 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  131406 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198715 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183101 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191604 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Новости по теме
Американские законодатели призывают Пентагон разрешить Украине наносить удар по России западным оружием

Американские законодатели призывают Пентагон разрешить Украине наносить удар по России западным оружием

  •  2470 просмотра
На фронте за сутки произошло 94 боевых столкновения – Генштаб

На фронте за сутки произошло 94 боевых столкновения – Генштаб

  •  3762 просмотра
Оккупанты обстреляли 11 общин Сумщины

Оккупанты обстреляли 11 общин Сумщины

  •  6064 просмотра
В Киеве стартовал сезон работы мото-и велопатрулов полиции

В Киеве стартовал сезон работы мото-и велопатрулов полиции

  •  6558 просмотра
Появилось спутниковое фото последствий удара по академии МВД в пригороде Луганска

Появилось спутниковое фото последствий удара по академии МВД в пригороде Луганска

  •  9738 просмотра
Почти все - произведения известных украинских художников: более 100 картин из коллекции медведчука имеют культурную ценность

Почти все - произведения известных украинских художников: более 100 картин из коллекции медведчука имеют культурную ценность

  •  11082 просмотра
Венецианская комиссия забраковала грузинский закон об иноагентах: как отреагировала правящая партия Грузии

Венецианская комиссия забраковала грузинский закон об иноагентах: как отреагировала правящая партия Грузии

  •  11066 просмотра
россия хочет в одностороннем порядке изменить морские границы с Литвой и Финляндией - росСМИ

россия хочет в одностороннем порядке изменить морские границы с Литвой и Финляндией - росСМИ

  •  12268 просмотра
Транспортируют оружие и личный состав: разведчики показали, как уничтожают грузовики оккупантов

Транспортируют оружие и личный состав: разведчики показали, как уничтожают грузовики оккупантов

  •  12905 просмотра
Не справились с ледоходом: в рф затонули два теплохода

Не справились с ледоходом: в рф затонули два теплохода

  •  12344 просмотра

Популярные

Мои пять лет еще не закончились, из - за военного положения они продолжаются-Зеленский

Мои пять лет еще не закончились, из - за военного положения они продолжаются-Зеленский

  •  31482 просмотра
Скарлетт Йоханссон обвиняет OpenAI в краже ее голоса для нового ChatGPT

Скарлетт Йоханссон обвиняет OpenAI в краже ее голоса для нового ChatGPT

  •  34910 просмотра
Около 3 млрд евро от арестованных российских активов должны стать доступны для Украины до июля - глава МИД Бельгии

Около 3 млрд евро от арестованных российских активов должны стать доступны для Украины до июля - глава МИД Бельгии

  •  42015 просмотра
Группа украинских военных прошла в Нидерландах обучение по обслуживанию F-16

Группа украинских военных прошла в Нидерландах обучение по обслуживанию F-16

  •  41554 просмотра
Украинцы, которых сняли с воинского учета из-за выезда за границу, должны лично прибыть в ТЦК для постановки на учет

Украинцы, которых сняли с воинского учета из-за выезда за границу, должны лично прибыть в ТЦК для постановки на учет

  •  29105 просмотра

Публикации

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  191132 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  178716 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  373345 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  358804 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  410928 просмотра

Американские законодатели призывают Пентагон разрешить Украине наносить удар по России западным оружием

Двухпартийная группа конгрессменов США призвала главу Пентагона разрешить украинским Вооруженным силам использовать западное оружие для нанесения ударов по целям в России, призвав изменить политику администрации Байдена, ограничивающую подобные операции.

Война •   •  2470 просмотра
Американские законодатели призывают Пентагон разрешить Украине наносить удар по России западным оружием

На фронте за сутки произошло 94 боевых столкновения – Генштаб

Украинские военнослужащие стойко защищают свою родную землю, решительно отбив 94 атаки противника и контратакуя на отдельных участках, улучшая свои тактические позиции, несмотря на превосходство российских оккупантов в живой силе и технике.

Война •   •  3762 просмотра
На фронте за сутки произошло 94 боевых столкновения – Генштаб

Оккупанты обстреляли 11 общин Сумщины

Российские войска обстреляли 11 населенных пунктов в Сумской области Украины, осуществив 34 обстрела, в ходе которых был зафиксирован 201 взрыв, включая ракетные удары, артиллерийские, минометные обстрелы и атаки беспилотников, в результате чего один человек получил ранения.

Общество •   •  6064 просмотра
Оккупанты обстреляли 11 общин Сумщины

В Киеве стартовал сезон работы мото-и велопатрулов полиции

Более 200 сотрудников милиции на мотоциклах и велосипедах приступили к патрулированию улиц Киева для обеспечения общественного порядка в местах массового скопления людей, парках и центрах города, куда трудно добраться на автомобиле.

Общество •   •  6558 просмотра
В Киеве стартовал сезон работы мото-и велопатрулов полиции

Появилось спутниковое фото последствий удара по академии МВД в пригороде Луганска

На снимке, сделанном со спутника, виден огонь и дым на месте удара по бывшей полицейской академии в оккупированном Россией Луганске.

Война •   •  9738 просмотра
Появилось спутниковое фото последствий удара по академии МВД в пригороде Луганска

Почти все - произведения известных украинских художников: более 100 картин из коллекции медведчука имеют культурную ценность

112 картин, принадлежащих предателю виктору медведчуку, признаны имеющими историческую и культурную ценность и будут переданы на сохранение в Национальный музей Украины.

политика •   •  11082 просмотра
Почти все - произведения известных украинских художников: более 100 картин из коллекции медведчука имеют культурную ценность

Венецианская комиссия забраковала грузинский закон об иноагентах: как отреагировала правящая партия Грузии

Венецианская комиссия призвала Грузию отменить закон об иностранных агентах, критикуя его как препятствие свободе собраний, выражения мнений, конфиденциальности и участия общественности, что приводит к стигматизации и уничтожению НПО и средств массовой информации, получающих иностранное финансирование, что в конечном итоге наносит ущерб открытым дебатам, плюрализму и демократии.

Новости Мира •   •  11066 просмотра
Венецианская комиссия забраковала грузинский закон об иноагентах: как отреагировала правящая партия Грузии

россия хочет в одностороннем порядке изменить морские границы с Литвой и Финляндией - росСМИ

россия планирует в одностороннем порядке изменить свои морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море, скорректировав географические координаты, чтобы объявить часть акватории своими внутренними морскими водами.

Новости Мира •   •  12268 просмотра
россия хочет в одностороннем порядке изменить морские границы с Литвой и Финляндией - росСМИ

Транспортируют оружие и личный состав: разведчики показали, как уничтожают грузовики оккупантов

Разведчики из спецподразделения "Кабул-9" уничтожили российские военные грузовики, использовавшиеся для перевозки оружия, личного состава и боеприпасов на Запорожском фронте, как показано на видео, опубликованном украинской разведкой.

Война •   •  12905 просмотра
Транспортируют оружие и личный состав: разведчики показали, как уничтожают грузовики оккупантов

Не справились с ледоходом: в рф затонули два теплохода

Два теплохода, "Софрон Данилов" и "капитан Бурковский", затонули после того, как не могли справиться с ледоходом во время зимней стоянки недалеко от поселка Жиганск на реке Лена в Якутии, россия. Сообщений о пострадавших нет.

Новости Мира •   •  12344 просмотра
Не справились с ледоходом: в рф затонули два теплохода