Американские законодатели призывают Пентагон разрешить Украине наносить удар по России западным оружием

Группа конгрессменов США от обеих партий обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину с просьбой разрешить украинским силам использовать западное вооружение для ударов по территории России. Письмо опубликовал Комитет по разведке Палаты представителей США, передает УНН.

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В тексте обращения говорится, что украинские воины не могут эффективно защищаться из-за соответствующей политики администрации президента США Джо Байдена, которую, как они считают, надо изменить.

Наши украинские союзники просят разрешения использовать определенные типы оружия, предоставленного США, для выполнения операций по стратегическим целям в России или на контролируемой Россией территории говорится в письме.

Подписанты считают, что администрация американского лидера должна позволить Украине осуществлять "полный спектр операций", необходимых для ответа на российскую агрессию.

Также в этом письме американские законодатели призвали увеличить количество украинских пилотов, обучающихся на западных истребителях F-16, и усилить противовоздушную оборону Украины.

Письмо подписали 13 конгрессменов.

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