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Американські законодавці закликають Пентагон дозволити Україні бити по Росії західною зброєю

Американські законодавці закликають Пентагон дозволити Україні бити по Росії західною зброєю

Київ • УНН

 • 66311 перегляди

Двопартійна група конгресменів США закликала главу Пентагону дозволити українським Збройним силам використовувати західну зброю для нанесення ударів по цілях в Росії, закликавши змінити політику адміністрації Байдена, що обмежує подібні операції.

Група конгресменів США від обох партій звернулась до глави Пентагону Ллойда Остіна з проханням дозволити українським силам використовувати західне озброєння для ударів по території Росії. Лист опублікував комітет з розвідки Палати представників США, передає УНН.

Деталі

У тексті звернення йдеться, що українські воїни не можуть ефективно захищатися через відповідну політику адміністрації президента США Джо Байдена, яку, як вони вважають, треба змінити.

Наші українські союзники просять дозволу використовувати певні типи зброї, наданої США, для виконання операцій по стратегічних цілях в Росії чи на контрольованій Росією території

йдеться у листі.

Підписанти вважають, що адміністрація американського лідера повинна дозволити Україні здійснювати "повний спектр операцій", необхідних для відповіді на російську агресію.

Також у цьому листі американські законодавці закликали збільшити кількість українських пілотів, які навчаються на західних винищувачах F-16, і посилити протиповітряну оборону України.

Листа підписали 13 конгресменів.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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