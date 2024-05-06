Лидер демократов в Конгрессе: США, вероятно, придется вмешаться в конфликт, если Украина "упадет"

Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис заявил, что Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину, чтобы предотвратить более широкую войну. По его словам, Америке "придется вмешаться в конфликт", если Украина "упадет". Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS News.

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Мы не можем позволить Украине упасть, потому что если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт - не просто с нашими деньгами, а с нашими военнослужащими - сказал Джеффрис.

По словам лидера демократов, президент россии владимир путин стремится воссоздать Советский Союз, и таким образом будет угрожать союзникам по НАТО.

Как отметил Джеффрис, путин не остановился после вторжения в соседнюю Грузию, равно как и захвата Крыма и востока Украины.

"Должны ли мы верить, что перед лицом такой последовательной агрессии, что если мы позволим Владимиру Путину достичь успеха в Украине, то он остановится только на Украине? Конечно, нет", - сказал Джеффрис.

Джеффрис также обвинил в задержке помощи Украине "пропутинскую фракцию" в Республиканской партии.

"В Республиканской партии растет пропутинская фракция, которая не хочет поддерживать Украину и почему-то считает, что россия не является врагом Соединенных Штатов Америки", - сказал Джеффрис.

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