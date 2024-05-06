Лидер демократов в Конгрессе: США, вероятно, придется вмешаться в конфликт, если Украина "упадет"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
  •  27172 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  205201 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  201215 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  202369 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  172234 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113063 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  128737 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126479 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119769 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115452 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

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Лидер демократов в Конгрессе: США, вероятно, придется вмешаться в конфликт, если Украина "упадет"

Хаким Джеффрис, лидер демократов в Палате представителей США, предупредил, что Америке "придется вмешаться в конфликт" со своими военными, если Украина "упадет" в войне с россией, поскольку владимир путин стремится воссоздать Советский Союз и будет угрожать союзникам по НАТО.

Война •   •  5393 просмотра
Лидер демократов в Конгрессе: США, вероятно, придется вмешаться в конфликт, если Украина "упадет"

В россии объявили в розыск еще и Данилова, Климкина и Гройсмана

Россия объявила в розыск бывших украинских чиновников Алексея Данилова, Павла Климкина и Владимира Гройсмана.

политика •   •  8149 просмотра
В россии объявили в розыск еще и Данилова, Климкина и Гройсмана

В Харьковской области враг ночью попал по Золочеву, есть разрушения и пострадавшая

В Харьковской области российские войска обстреляли несколько населенных пунктов, повредив здания и ранив мирных жителей, в частности 59-летнюю женщину в Золочеве, где были разрушены котельная и жилые дома, и убив 88-летнюю женщину в Моначиновке.

Война •   •  7425 просмотра
В Харьковской области враг ночью попал по Золочеву, есть разрушения и пострадавшая

Глава Китая Си Цзиньпин готов сотрудничать с Францией и международным сообществом для поиска путей урегулирования "кризиса" в Украине

Китай намерен сотрудничать с Францией и международным сообществом для поиска решений по урегулированию "кризиса" в Украине, о чем заявил председатель КНР Си Цзиньпин в статье, опубликованной в газете Le Figaro.

политика •   •  8278 просмотра
Глава Китая Си Цзиньпин готов сотрудничать с Францией и международным сообществом для поиска путей урегулирования "кризиса" в Украине

Атака рф на энергосистему Сумщины: без электричества остались три района

Российские авиаудары повредили энергосистему в Сумской области, оставив без света Сумской, Роменский и Ахтырский районы. Ночью электроснабжение было частично восстановлено.

Общество •   •  9522 просмотра
Атака рф на энергосистему Сумщины: без электричества остались три района

В Херсонской области россияне обстрелами повредили 11 домов, ранили человека

Российские войска обстреляли жилые кварталы нескольких населенных пунктов Херсонской области, повредив здания и ранив одного человека.

Война •   •  9340 просмотра
В Херсонской области россияне обстрелами повредили 11 домов, ранили человека

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Российские ракетные удары и удары беспилотников повредили энергетическую инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях, вызвав перебои в электроснабжении и необходимость проведения аварийно-восстановительных работ.

Общество •   •  27172 просмотра
Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Из-за авиаудара рф по Харькову на Пасху уже 16 пострадавших

В результате авиаудара российской авиации по Харькову в Пасхальное воскресенье были травмированы 16 человек, повреждены жилые дома, автомобили и медицинское учреждение.

Война •   •  14016 просмотра
Из-за авиаудара рф по Харькову на Пасху уже 16 пострадавших

В Днепропетровской области вражеский обстрел повредил линию электропередач, жертв нет

Атака вражеских беспилотников-камикадзе на Днепропетровщине повредила высоковольтную линию электропередач, но обошлось без жертв среди гражданского населения.

Общество •   •  15956 просмотра
В Днепропетровской области вражеский обстрел повредил линию электропередач, жертв нет

За сутки рф потеряла: 1040 человек, 5 танков, 34 бронемашины

За минувшие сутки россияне потеряли 1040 военнослужащих, в результате чего их общие потери с начала вторжения составили 475 300 человек, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Война •   •  15236 просмотра
За сутки рф потеряла: 1040 человек, 5 танков, 34 бронемашины