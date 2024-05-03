Сейчас Украина находится перед новым этапом войны - Зеленский

Украина находится перед новым этапом войны и должна сделать все, чтобы сорвать российский наступательный замысел, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в пятницу перед пограничниками в Хмельницком по случаю Дня государственной пограничной службы, пишет УНН.

Сейчас мы перед новым этапом войны. Оккупант готовится к попыткам расширить наступательные действия. И мы все вместе, все украинцы, наши воины, наше государство, наши партнеры, мы должны сделать все, чтобы сорвать российский наступательный замысел, - сказал Зеленский.

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Он также подчеркнул, что украинцы должны доказать, что оккупанту при любых обстоятельствах не удастся достичь его целей, что бы он ни делал. И как бы подло он не действовал, Украина все равно будет брать верх.

Вы и в дальнейшем должны максимально эффективно защищать наши пограничные общины и отвечать оккупанту его неизбежным уничтожением в ответ на любые российские попытки заходить через линию нашей украинской границы, - сказал он, обращаясь к пограничникам.

Зеленский отметил, что "уже вступило в силу решение об увеличении Государственной пограничной службы Украины на 15 тысяч человек, и каждый из вас должен проявить свои лучшие качества на защите нашего государства".

Президент также вручил пограничникам государственные награды.

Напомним

Президент Зеленский посетил госпиталь в Хмельницкой области, вручил государственные награды раненым бойцам, которые там лечатся.

Также Зеленский осмотрел бронетехнику, РСЗО, артиллерию, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы, которые используют украинские пограничники для защиты страны.