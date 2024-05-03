Зараз Україна перебуває перед новим етапом війни - Зеленський

ukenru
19:41 • 36501 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 85863 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 110908 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 113106 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 227005 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 154765 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145357 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132009 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121620 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112828 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1 м/с
69 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 147884 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 123725 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 129517 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 133887 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 109634 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 227005 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 383998 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439562 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448010 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357498 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 110912 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 129517 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 123725 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98143 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107541 перегляди
Актуальне
Зараз Україна перебуває перед новим етапом війни - Зеленський

Зараз Україна перебуває перед новим етапом війни - Зеленський

Київ • УНН

 • 30365 перегляди

Україна стоїть перед новим етапом війни і повинна зробити все, щоб зірвати наступальний план росії, заявив президент України Зеленський.

Україна перебуває перед новим етапом війни й має зробити все, щоб зірвати російський наступальний задум, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи у п'ятницю перед прикордонниками в Хмельницькому з нагоди Дня державної прикордонної служби, пише УНН.

Зараз ми перед новим етапом війни. Окупант готується до спроб розширити наступальні дії. І ми всі разом, всі українці, наші воїни, наша держава, наші партнери, ми повинні зробити все, щоб зірвати російський наступальний задум,

- сказав Зеленський.

Деталі

Він також підкреслив, що українці повинні довести, що окупанту за будь-яких обставин не вдасться досягти його цілей, що б він не робив. І як би підло він не діяв, Україна все одно братиме гору.

Ви й надалі маєте максимально ефективно захищати наші прикордонні громади та відповідати окупанту його неминучим знищенням у відповідь на будь-які російські спроби заходити через лінію нашого українського кордону,

- сказав він, звертаючись до прикордонників.

Зеленський зазначив, що "вже набуло чинності рішення про збільшення Державної прикордонної служби України на 15 тисяч людей, і кожен із вас має проявити свої найкращі якості на захисті нашої держави".

Президент також вручив прикордонникам державні нагороди.

Нагадаємо

Президент Зеленський відвідав госпіталь у Хмельницькій області, вручив державні нагороди пораненим бійцям, які там лікуються.

Також Зеленський оглянув бронетехніку, РСЗВ, артилерію, безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби, які використовують українські прикордонники для захисту країни.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
derzhavna-prykordonna-sluzhba-ukrainyДержавна прикордонна служба України
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
khmelnytskyi-ukrainaХмельницький
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,497.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,820.63