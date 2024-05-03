Зараз Україна перебуває перед новим етапом війни - Зеленський
Київ • УНН
Україна стоїть перед новим етапом війни і повинна зробити все, щоб зірвати наступальний план росії, заявив президент України Зеленський.
Україна перебуває перед новим етапом війни й має зробити все, щоб зірвати російський наступальний задум, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи у п'ятницю перед прикордонниками в Хмельницькому з нагоди Дня державної прикордонної служби, пише УНН.
Зараз ми перед новим етапом війни. Окупант готується до спроб розширити наступальні дії. І ми всі разом, всі українці, наші воїни, наша держава, наші партнери, ми повинні зробити все, щоб зірвати російський наступальний задум,
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Він також підкреслив, що українці повинні довести, що окупанту за будь-яких обставин не вдасться досягти його цілей, що б він не робив. І як би підло він не діяв, Україна все одно братиме гору.
Ви й надалі маєте максимально ефективно захищати наші прикордонні громади та відповідати окупанту його неминучим знищенням у відповідь на будь-які російські спроби заходити через лінію нашого українського кордону,
Зеленський зазначив, що "вже набуло чинності рішення про збільшення Державної прикордонної служби України на 15 тисяч людей, і кожен із вас має проявити свої найкращі якості на захисті нашої держави".
Президент також вручив прикордонникам державні нагороди.
Нагадаємо
Президент Зеленський відвідав госпіталь у Хмельницькій області, вручив державні нагороди пораненим бійцям, які там лікуються.
Також Зеленський оглянув бронетехніку, РСЗВ, артилерію, безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби, які використовують українські прикордонники для захисту країни.