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Зеленський відвідав Хмельниччину: побував у госпіталі, де лікуються бійці

Зеленський відвідав Хмельниччину: побував у госпіталі, де лікуються бійці

Київ • УНН

 • 21869 перегляди

Президент Зеленський відвідав госпіталь у Хмельницькій області, вручив державні нагороди пораненим бійцям, які там лікуються.

Президент Володимир Зеленський відвідав госпіталь у Хмельницькому, де надають спеціалізовану допомогу військовослужбовцям Сил оборони. Зеленський відзначив їх державними нагородами.  Про це УНН повідомляє із посиланням на ОП.

Деталі 

Як повідомляється, з початку повномасштабного вторгнення рф у цьому госпіталі надали допомогу близько восьми тисячам українських захисників. Зокрема, запровадили комплексне лікування ран із використанням апаратів, які вдвічі скорочують час лікування, малотравматичне видалення осколків, а також методи, які пришвидшують загоєння ран та зберігають функції кінцівок.

Зеленський відвідав поранених військовослужбовців та відзначив їх державними нагородами. 

Президент вручив ордени "За мужність" ІІІ ступеня та медалі "За військову службу Україні" військовослужбовцям ЗСУ та Державної прикордонної служби, які зазнали поранень на сході, зокрема під час оборони Авдіївки, Мар'їнки та Часового Яру, на Бахмутському напрямку.

Також Зеленський нагородив медалями "За врятоване життя" військових медиків.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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