Зеленский посетил Хмельницкую область: побывал в госпитале, где лечатся бойцы

Президент Владимир Зеленский посетил госпиталь в Хмельницком, где оказывают специализированную помощь военнослужащим Сил обороны. Зеленский отметил их государственными наградами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Детали

Как сообщается, с начала полномасштабного вторжения рф в этом госпитале оказали помощь около восьми тысячам украинских защитников. В частности, ввели комплексное лечение ран с использованием аппаратов, которые вдвое сокращают время лечения, малотравматичное удаление осколков, а также методы, которые ускоряют заживление ран и сохраняют функции конечностей.

Зеленский посетил раненых военнослужащих и отметил их государственными наградами.

Президент вручил ордена "За мужество" III степени и медали "За воинскую службу Украине" военнослужащим ВСУ и Государственной пограничной службы, которые получили ранения на востоке, в частности во время обороны Авдеевки, Марьинки и Часового Яра, на Бахмутском направлении.

Также Зеленский наградил медалями "За спасенную жизнь" военных медиков.

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