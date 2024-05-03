Зеленский назначил Тюрина новым главой Хмельницкой ОГА

Украина снова брала аварийную помощь электричеством у ЕС, ограничения до сих пор есть в двух областях - Минэнерго

Вчера потребности потребителей в электроэнергии были покрыты за счет собственной генерации, коммерческого импорта и аварийной помощи в часы пиковых нагрузок, в то время как в некоторых регионах наблюдались отключения электроэнергии из-за технических проблем, но все потребители были подключены в течение нескольких часов.