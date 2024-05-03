Зеленский назначил Тюрина новым главой Хмельницкой ОГА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
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"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  107327 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126097 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  124912 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119305 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115133 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

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"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101966 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Зеленский назначил Тюрина новым главой Хмельницкой ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Тюрина новым председателем Хмельницкой областной государственной администрации.

политика •   •  4420 просмотра
Зеленский назначил Тюрина новым главой Хмельницкой ОГА

Командующий Сухопутных войск подтвердил планы россиян по захвату Харькова и Сум

Россия имеет планы захватить Харьков или Сумы, но Украина не уверена в серьезности этих планов и способности россии реализовать их нынешними силами.

Война •   •  5053 просмотра
Командующий Сухопутных войск подтвердил планы россиян по захвату Харькова и Сум

Украина снова брала аварийную помощь электричеством у ЕС, ограничения до сих пор есть в двух областях - Минэнерго

Вчера потребности потребителей в электроэнергии были покрыты за счет собственной генерации, коммерческого импорта и аварийной помощи в часы пиковых нагрузок, в то время как в некоторых регионах наблюдались отключения электроэнергии из-за технических проблем, но все потребители были подключены в течение нескольких часов.

Общество •   •  6487 просмотра
Украина снова брала аварийную помощь электричеством у ЕС, ограничения до сих пор есть в двух областях - Минэнерго

Под видом прогулок с собакой разведывал РЛС и ПВО: в Харькове задержали российского информатора

В Харькове СБУ задержала российского шпиона, который под видом выгула собаки пытался определить места расположения украинских систем противовоздушной обороны, чтобы передать координаты российским войскам для нанесения ракетных ударов.

Война •   •  6017 просмотра
Под видом прогулок с собакой разведывал РЛС и ПВО: в Харькове задержали российского информатора

Paramount в течение 10 лет является источником слухов о возможном выкупе, сегодня переговоры завершаются

Paramount Global, медиа-конгломерат, включающий Paramount Pictures и такие каналы, как Nickelodeon, может продать контрольный пакет акций Skydance Media в пятницу, когда истекает ключевое окно переговоров.

Новости Мира •   •  5519 просмотра
Paramount в течение 10 лет является источником слухов о возможном выкупе, сегодня переговоры завершаются

Курс валют на сегодня: что с ситуацией в банках и обменниках

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны к доллару до 39,5345 грн/долл. и ослабил его к евро до 42,3098 грн/евро.

Экономика •   •  5387 просмотра
Курс валют на сегодня: что с ситуацией в банках и обменниках

Участвовал в захвате полуострова: к 13 годам приговорили "командира роты" так называемой "Самообороны Крыма"

«Командир» 7-й роты незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма», был заочно приговорен к 13 годам лишения свободы за участие в захвате Крыма в 2014 году.

Война •   •  6312 просмотра
Участвовал в захвате полуострова: к 13 годам приговорили "командира роты" так называемой "Самообороны Крыма"

"Это усиление станет новым глотком воздуха": Евлаш о пакете помощи от США

По словам представителя Воздушных сил Ильи Евлаша, пакет помощи от США позволит украинским ВС более эффективно противостоять комбинированным российским атакам и защищать украинские города и критически важные объекты.

Война •   •  7130 просмотра
"Это усиление станет новым глотком воздуха": Евлаш о пакете помощи от США

Венгрия скорректировала формулу цены на топливо для сдерживания подорожания

Венгрия скорректировала формулу цены на топливо, исключив некоторые страны Центральной Европы из сравнительной базы, чтобы снизить цены для венгров.

Новости Мира •   •  5842 просмотра
Венгрия скорректировала формулу цены на топливо для сдерживания подорожания

россия заявила об обнаружении ночью дронов в белгородской области рф и в оккупированном Крыму

россия утверждает, что якобы уничтожила и перехватила 5 беспилотников в белгородской области и 1 беспилотник в оккупированном Крыму.

Война •   •  6472 просмотра
россия заявила об обнаружении ночью дронов в белгородской области рф и в оккупированном Крыму