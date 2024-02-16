Правительство одобрило назначение нового главы Хмельницкой ОГА: назвали имя
Киев • УНН
Кабинет министров Украины одобрил назначение Сергея Тюрина новым главой Хмельницкой областной государственной администрации.
Кабинет министров согласовал назначение главой Тернопольской областной государственной администрации Сергея Тюрина, который сейчас находится на должности первого заместителя этой ОГА, сообщил в пятницу представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
Кадровый блок. Кабинетом министров Украины согласовано назначение Тюрина Сергея Григорьевича главой Хмельницкой областной государственной администрации
Справочно
Сергей Тюрин занимает должность первого заместителя председателя Хмельницкой областной государственной администрации с января 2021 года. До этого был адвокатом, управляющим партнером юридически-консалтинговой группы компаний "Инстейт Групп" в Киеве.
Правительство одобрило назначение нового главы Хмельницкой ОГА: назвали имя
Кабинет министров Украины одобрил назначение Сергея Тюрина новым главой Хмельницкой областной государственной администрации.
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