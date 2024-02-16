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Правительство одобрило назначение нового главы Хмельницкой ОГА: назвали имя

Правительство одобрило назначение нового главы Хмельницкой ОГА: назвали имя

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 13:15  •  8075 просмотра

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Кабинет министров Украины одобрил назначение Сергея Тюрина новым главой Хмельницкой областной государственной администрации.

Кабинет министров согласовал назначение главой Тернопольской областной государственной администрации Сергея Тюрина, который сейчас находится на должности первого заместителя этой ОГА, сообщил в пятницу представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Кадровый блок. Кабинетом министров Украины согласовано назначение Тюрина Сергея Григорьевича главой Хмельницкой областной государственной администрации

- написал Мельничук в Telegram.

Справочно

Сергей Тюрин занимает должность первого заместителя председателя Хмельницкой областной государственной администрации с января 2021 года. До этого был адвокатом, управляющим партнером юридически-консалтинговой группы компаний "Инстейт Групп" в Киеве.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Правительство одобрило назначение нового главы Хмельницкой ОГА: назвали имя

Призывал к уничтожению Украины: сообщено о подозрении экс-главе прокремлевской партии

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему пророссийскому политику за публичные призывы к уничтожению Украины и поддержку ее вторжения в социальных сетях и на российском телевидении.

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Призывал к уничтожению Украины: сообщено о подозрении экс-главе прокремлевской партии

Германия предусмотрела на этот год 1,7 млрд евро помощи для Украины - Шольц

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, Германия выделила 1,7 миллиарда евро военной помощи Украине в этом году и обязалась выделить еще 6 миллиардов евро на последующие годы.

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Германия предусмотрела на этот год 1,7 млрд евро помощи для Украины - Шольц

В Кропивницком прогремел взрыв - СМИ

Сообщалось о взрыве в Кропивницком и, согласно предупреждениям военно-воздушных сил, ракеты двигались в направлении Кременчуга, Полтавы и Кропивницкого.

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В Кропивницком прогремел взрыв - СМИ

WSJ: Египет начал возводить стену на границе с сектором Газы

Египет строит бетонную стену вдоль своей границы с Газой, чтобы защититься от потенциальных беженцев, которые бегут от военной операции Израиля против Хамаса в Газе.

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WSJ: Египет начал возводить стену на границе с сектором Газы

На Полтаву, Кременчуг и Кропивницкий движутся вражеские ракеты - Воздушные силы

По сообщениям Военно-воздушных сил Украины, вражеские ракеты направляются к трем городам в центральной Украине, а во многих регионах объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракетных атак.

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На Полтаву, Кременчуг и Кропивницкий движутся вражеские ракеты - Воздушные силы

Соглашение по безопасности с Германией: обнародован текст

ФРГ будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение 10 лет действия соглашения по безопасности.

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Соглашение по безопасности с Германией: обнародован текст

В Бундесвере предупреждают о масштабном перевооружении рф: общество должно быть готовым к войне

Германия готовит новый пакет военной помощи Украине на сумму 1,1 миллиарда евро, который будет включать гаубицы, системы противовоздушной обороны, боеприпасы и ракеты.

Война •   •  11109 просмотра
В Бундесвере предупреждают о масштабном перевооружении рф: общество должно быть готовым к войне

На Волыни зафиксировали уже седьмой случай бешенства с начала года

На Волыни с начала года зарегистрировано 7 случаев бешенства среди животных. В центре контроля и профилактики болезней добавляют, что в 5 случаях он регистрировался у домашних животных

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На Волыни зафиксировали уже седьмой случай бешенства с начала года

россия постоянно штурмует Часов Яр, привлекая механизированную составляющую: пресофицер

Сложная ситуация на Бахмутском направлении: россияне постоянно штурмуют район Часов Яра под Бахмутом, привлекая к атакам механизированные подразделения.

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россия постоянно штурмует Часов Яр, привлекая механизированную составляющую: пресофицер