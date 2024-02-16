Правительство одобрило назначение нового главы Хмельницкой ОГА: назвали имя

Кабинет министров согласовал назначение главой Тернопольской областной государственной администрации Сергея Тюрина, который сейчас находится на должности первого заместителя этой ОГА, сообщил в пятницу представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Кадровый блок. Кабинетом министров Украины согласовано назначение Тюрина Сергея Григорьевича главой Хмельницкой областной государственной администрации - написал Мельничук в Telegram.

Справочно

Сергей Тюрин занимает должность первого заместителя председателя Хмельницкой областной государственной администрации с января 2021 года. До этого был адвокатом, управляющим партнером юридически-консалтинговой группы компаний "Инстейт Групп" в Киеве.