Уряд схвалив призначення нового голови Хмельницької ОДА: назвали ім'я
Київ • УНН
Кабінет міністрів України схвалив призначення Сергія Тюріна новим головою Хмельницької обласної державної адміністрації.
Кабінет міністрів погодив призначення головою Тернопільської обласної державної адміністрації Сергія Тюріна, який наразі перебуває на посаді першого заступника цієї ОДА, повідомив у п'ятницю представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
Кадровий блок. Кабінетом міністрів України погоджено призначення Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації
Довідково
Сергій Тюрін обіймає посаду першого заступника голови Хмельницької обласної державної адміністрації з січня 2021 року. До цього був адвокатом, керуючим партнером юридично-консалтингової групи компаній "Інстейт Груп" у Києві.