Уряд схвалив призначення нового голови Хмельницької ОДА: назвали ім'я

Кабінет міністрів погодив призначення головою Тернопільської обласної державної адміністрації Сергія Тюріна, який наразі перебуває на посаді першого заступника цієї ОДА, повідомив у п'ятницю представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.

Кадровий блок. Кабінетом міністрів України погоджено призначення Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації - написав Мельничук у Telegram.

Довідково

Сергій Тюрін обіймає посаду першого заступника голови Хмельницької обласної державної адміністрації з січня 2021 року. До цього був адвокатом, керуючим партнером юридично-консалтингової групи компаній "Інстейт Груп" у Києві.