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Зеленський призначив Тюріна новим головою Хмельницької ОДА

Зеленський призначив Тюріна новим головою Хмельницької ОДА

Київ • УНН

 • 17088 перегляди

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Тюріна новим головою Хмельницької обласної державної адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Тюріна головою Хмельницької обласної державної адміністрації, ідеться у президентському указі №268/2024 від 2 травня 2024 року, пише УНН.

Деталі

"Призначити Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації", - зазначається в указі.

Довідково

Сергій Тюрін обіймає посаду першого заступника голови Хмельницької обласної державної адміністрації з січня 2021 року. До цього був адвокатом, керуючим партнером юридично-консалтингової групи компаній "Інстейт Груп" у Києві.

Уряд схвалив призначення нового голови Хмельницької ОДА: назвали ім'я16.02.24, 15:15 • 21123 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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