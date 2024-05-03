Зеленський призначив Тюріна новим головою Хмельницької ОДА
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Тюріна новим головою Хмельницької обласної державної адміністрації.
Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Тюріна головою Хмельницької обласної державної адміністрації, ідеться у президентському указі №268/2024 від 2 травня 2024 року, пише УНН.
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"Призначити Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації", - зазначається в указі.
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Сергій Тюрін обіймає посаду першого заступника голови Хмельницької обласної державної адміністрації з січня 2021 року. До цього був адвокатом, керуючим партнером юридично-консалтингової групи компаній "Інстейт Груп" у Києві.
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