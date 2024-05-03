Зеленський у Хмельницькому оглянув техніку прикордонників
Київ • УНН
Президент Зеленський оглянув бронетехніку, РСЗВ, артилерію, безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби, які використовують українські прикордонники для захисту країни.
Президент України Володимир Зеленський оглянув бронетехніку, РСЗВ, артилерію, дрони, РЕБ, яку використовують українські прикордонники для захисту нашої держави. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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"Бронетехніка, РСЗВ, артилерія, дрони, засоби РЕБ – оглянув техніку, яку використовують українські прикордонники для захисту нашої держави. Пишаємося кожним нашим воїном. Дякуємо всім, хто додає Україні ще більшої сили", - написав Зеленський.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявив, що відвідав Хмельницький, щоб обговорити питання безпеки, протиповітряної оборони, безпеки Хмельницької атомної станції, енергетичного потенціалу в області.