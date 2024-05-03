Зеленський у Хмельницькому обговорив ППО та безпеку місцевої АЕС

Президент Володимир Зеленський заявив, що відвідав Хмельницький, щоб обговорити питання безпеки, протиповітряної оборони, безпеки Хмельницької атомної станції, енергетичного потенціалу в області, пише УНН.

Сьогодні – у Хмельницькому. День присвячений ситуації в області: безпекові питання, захист регіону, все, що стосується внеску Хмельницької області в оборону всієї нашої держави. Були детальні доповіді щодо ППО і РЕБ в області – на ключових обʼєктах. Ми обговорили безпеку Хмельницької атомної станції, загалом потенціал енергетики в регіоні та відновлення тих обʼєктів, які були пошкоджені російськими ударами