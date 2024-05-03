Зеленський у Хмельницькому обговорив ППО та безпеку місцевої АЕС
Київ • УНН
Президент Зеленський відвідав Хмельницьку область, щоб обговорити питання безпеки, протиповітряної оборони, безпеки Хмельницької атомної станції, енергетичного потенціалу в області.
Президент Володимир Зеленський заявив, що відвідав Хмельницький, щоб обговорити питання безпеки, протиповітряної оборони, безпеки Хмельницької атомної станції, енергетичного потенціалу в області, пише УНН.
Сьогодні – у Хмельницькому. День присвячений ситуації в області: безпекові питання, захист регіону, все, що стосується внеску Хмельницької області в оборону всієї нашої держави. Були детальні доповіді щодо ППО і РЕБ в області – на ключових обʼєктах. Ми обговорили безпеку Хмельницької атомної станції, загалом потенціал енергетики в регіоні та відновлення тих обʼєктів, які були пошкоджені російськими ударами
Президент наголосив: "найважливіше – все робити на своєму рівні так, щоб уся наша Україна могла досягти потрібних результатів". "Кожен, хто воює заради нашої держави, кожен, хто працює, щоб ми вистояли, усі, хто допомагають, – дякую вам і пишаюся вами. Пишаюся Україною! Дякую тобі, Хмельницький, за цей день!" - вказав Глава держави.
Зеленський відвідав Хмельниччину: побував у госпіталі, де лікуються бійці 03.05.24, 13:37 • 21869 переглядiв