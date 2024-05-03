Зеленский в Хмельницком обсудил ПВО и безопасность местной АЭС

Президент Владимир Зеленский заявил, что посетил Хмельницкий, чтобы обсудить вопросы безопасности, противовоздушной обороны, безопасности Хмельницкой атомной станции, энергетического потенциала в области, пишет УНН.

Сегодня - в Хмельницком. День посвящен ситуации в области: вопросы безопасности, защита региона, все, что касается вклада Хмельницкой области в оборону всего нашего государства. Были подробные доклады по ПВО и РЭБ в области - на ключевых объектах. Мы обсудили безопасность Хмельницкой атомной станции, в целом потенциал энергетики в регионе и восстановление тех объектов, которые были повреждены российскими ударами - отметил Зеленский в соцсетях.

Президент подчеркнул: "самое важное - все делать на своем уровне так, чтобы вся наша Украина могла достичь нужных результатов". "Каждый, кто воюет ради нашего государства, каждый, кто работает, чтобы мы выстояли, все, кто помогают, - благодарю вас и горжусь вами. Горжусь Украиной! Спасибо тебе, Хмельницкий, за этот день!" - указал Глава государства.

Зеленский посетил Хмельницкую область: побывал в госпитале, где лечатся бойцы