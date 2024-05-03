Зеленский в Хмельницком обсудил ПВО и безопасность местной АЭС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
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"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  115247 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  107787 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126307 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125062 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119365 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115156 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

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"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101983 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Зеленский в Хмельницком обсудил ПВО и безопасность местной АЭС

Президент Зеленский посетил Хмельницкую область, чтобы обсудить вопросы безопасности, противовоздушной обороны, безопасности Хмельницкой атомной станции, энергетического потенциала в области.

Война •   •  5280 просмотра
Зеленский в Хмельницком обсудил ПВО и безопасность местной АЭС

Нафтогаз обсудил с SOCAR хранение азербайджанского газа в украинских хранилищах

Алексей Чернышов и Ровшан Наджаф, президент SOCAR, обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой отрасли, в частности возможность хранения азербайджанского газа в украинских ПХГ, а также обменялись мнениями по энергетическому переходу и декарбонизации.

Экономика •   •  5287 просмотра
Нафтогаз обсудил с SOCAR хранение азербайджанского газа в украинских хранилищах

Зеленский посетил Хмельницкую область: побывал в госпитале, где лечатся бойцы

Президент Зеленский посетил госпиталь в Хмельницкой области, вручил государственные награды раненым бойцам, которые там лечатся.

Общество •   •  6326 просмотра
Зеленский посетил Хмельницкую область: побывал в госпитале, где лечатся бойцы

Ноутбуки и мониторы для ВСУ: IT-коалиция отправила Украине оборудование на 900 тысяч евро

Вооруженные силы Украины вскоре получат ноутбуки, мониторы и другое коммуникационное оборудование на сумму 900 тысяч евро от ІТ-коалиции во главе с Эстонией и Люксембургом.

Война •   •  6933 просмотра
Ноутбуки и мониторы для ВСУ: IT-коалиция отправила Украине оборудование на 900 тысяч евро

Незаконно сдавали государственную землю в аренду за наличные - министр Сольский о "серых" схемах НААН

Николай Сольский заявляет, что Национальная академия аграрных наук Украины незаконно сдавала в аренду государственные земли и получала за это деньги. Во многих случаях даже не могла подтвердить свое право на пользование этими земельными участками.

Криминал и ЧП •   •  5761 просмотра
Незаконно сдавали государственную землю в аренду за наличные - министр Сольский о "серых" схемах НААН

Оккупанты, предварительно, кассетными боеприпасами ударили по Чугуеву в районе железнодорожного вокзала - ОВА

Российские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по Чугуеву в Харьковской области, а также обстреляли Волчанск, повредив гражданскую инфраструктуру.

Война •   •  6444 просмотра
Оккупанты, предварительно, кассетными боеприпасами ударили по Чугуеву в районе железнодорожного вокзала - ОВА

В Киеве на проспекте Бажана из-за ДТП затруднено движение транспорта

На проспекте Николая Бажана от станции метро "Вырлица" в направлении Харьковской площади затруднено движение транспорта из-за ДТП, полиция обеспечивает безопасность на месте происшествия.

Киев •   •  7856 просмотра
В Киеве на проспекте Бажана из-за ДТП затруднено движение транспорта

Глава МИД Франции: потери россии за время полномасштабного вторжения составляют 500 тысяч военных

Россия понесла огромные военные потери: по французским оценкам, в войне, которая продолжается против Украины, погибло около 150 000 солдат, а всего пострадало 500 000 человек.

Война •   •  10892 просмотра
Глава МИД Франции: потери россии за время полномасштабного вторжения составляют 500 тысяч военных

Венгрия увеличит расходы на оборону, если война в Украине продолжится в 2025 году - Орбан

По словам премьер-министра Виктора Орбана, Венгрии придется еще больше увеличить расходы на оборону, если война в соседней Украине продолжится до 2025 года, что приведет к сокращению средств, доступных для других расходов.

политика •   •  8857 просмотра
Венгрия увеличит расходы на оборону, если война в Украине продолжится в 2025 году - Орбан

В Луганской области враг активен на каждом из трех участков фронта, на оккупированных территориях проверяют постановку на воинский учет - ОВА

В Луганской области враг остается активным на каждом из трех участков фронта, пытаясь штурмовать несколько населенных пунктов, в то время как силы обороны отражают российское вторжение, а на оккупированных территориях проводятся проверки по воинскому учету и призыву на срочную службу.

Война •   •  8466 просмотра
В Луганской области враг активен на каждом из трех участков фронта, на оккупированных территориях проверяют постановку на воинский учет - ОВА