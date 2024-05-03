Зеленский в Хмельницком осмотрел технику пограничников

Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел бронетехнику, РСЗО, артиллерию, дроны, РЭБ, которую используют украинские пограничники для защиты нашего государства. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

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"Бронетехника, РСЗО, артиллерия, дроны, средства РЭБ - осмотрел технику, которую используют украинские пограничники для защиты нашего государства. Гордимся каждым нашим воином. Спасибо всем, кто добавляет Украине еще большей силы", - написал Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что посетил Хмельницкий, чтобы обсудить вопросы безопасности, противовоздушной обороны, безопасности Хмельницкой атомной станции, энергетического потенциала в области.