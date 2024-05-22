Адміністрацію Байдена розкритикували за відправку зброї Кенії, а не Україні
Київ • УНН
Адміністрацію Байдена звинувачують у тому, що вона в обхід Конгресу надала Гаїті військову допомогу на суму в десятки мільйонів доларів, що потенційно може підірвати підтримку України через обмеженість ресурсів.
Республіканці звинуватили адміністрацію президента США Джо Байдена у тому, що вона в обхід законодавців відправила кенійським військам, розгорнутим на Гаїті, військове обладнання на десятки мільйонів доларів, яке можна було надати Україні. Про це пише Politico, передає УНН.
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Голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл МакКол (республіканець від Техасу) та член Комітету у закордонних справах Сенату Джим Ріш (республіканець від Айдахо) звернулись з відповідним листом до Державного секретаря США Ентоні Блінкена.
Вони розкритикували Білий дім за те, що той використала президентські повноваження для прискореного виділення 60 мільйонів доларів військової допомоги Гаїті для придушення банд, які сіють хаос у країні.
У цей пакет входять гвинтівки, боєприпаси і бронетехніка для кенійських військ, які прямують на острів. Очікується, що вони прибудуть у четвер, Того ж дня президент Кенії Вільям Руто зустрінеться з високопосадовцями США у Вашингтоні.
У листі Маакола та Ріша наголошується, що адміністрація США поспішає фінансувати невизначену і безстрокову операцію на Гаїті без схвалення Конгресу.
Через це зростає занепокоєння, що американська підтримка Гаїті може дорого коштувати Україні, адже Київ також отримує обладнання безпосередньо зі складів Пентагону і ніхто не знає, скільки часу знадобиться для перемоги над бандами, які з кожним днем стають сильнішими і впливовішими.
Збройні сили проводять внутрішній аудит запасів, щоб побачити, що вони можуть виділити для Гаїті - що ставить їх у пряму конкуренцію з Україною за ресурси
Водночас у Держдепі стверджують, що Штати "реагують на численні критичні потреби в усьому світі, і сценарії розвитку подій в Україні та Гаїті відрізняються".
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