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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24539 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 151207 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 133559 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136125 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132488 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133026 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195521 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77405 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164507 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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"Ніби сидять на героїні". Сенатор США порівняв Трампа та Маска з "жадібними наркоманами"

Сенатор США Берні Сандерс заявив, що Трамп, Маск та інші олігархи мають залежність від жадібності. Він порівняв їх з наркоманами, які прагнуть все більшого збагачення.

Новини Світу • 07:27 • 312 перегляди

Акції McDonald's показали падіння на 9% на тлі спалаху кишкової палички в США

Центри контролю захворювань США розслідують спалах E. coli, пов'язаний з гамбургерами Quarter Pounder. Зареєстровано 49 випадків захворювання, 1 смерть. McDonald's тимчасово вилучив бургери з меню в постраждалих регіонах.

Економіка • 23 жовтня, 09:59 • 16010 перегляди

У США випустили попередження про "зимовий шторм" для двох штатів у середині червня

Частини Монтани і Айдахо в США отримали "попередження про зимові шторми" від Національної метеорологічної служби в середині червня, при цьому в деяких районах очікується випадання до 15 дюймів (38,1 см) снігу.

Новини Світу • 17 червня, 13:13 • 15716 перегляди

Кількість страт у світі зросла майже на третину - Amnesty International

У 2023 році у світі було страчено щонайменше 1153 людини, що на 31% більше, ніж у попередньому році, причому в Ірані та Саудівській Аравії було зафіксовано різке зростання, згідно зі звітом Amnesty International.

Новини Світу • 29 травня, 09:06 • 23186 перегляди

Сенат США готує законопроект про санкції проти грузинських політиків через закон про іноагентів - ЗМІ

Сенат США готує двопартійний законопроект про введення санкцій проти грузинських політиків, відповідальних за закон про іноземних агентів, який перешкоджає євроатлантичній інтеграції Грузії.

Новини Світу • 23 травня, 19:00 • 29148 перегляди

Адміністрацію Байдена розкритикували за відправку зброї Кенії, а не Україні

Адміністрацію Байдена звинувачують у тому, що вона в обхід Конгресу надала Гаїті військову допомогу на суму в десятки мільйонів доларів, що потенційно може підірвати підтримку України через обмеженість ресурсів.

Війна • 22 травня, 03:22 • 30161 перегляди

Лижник загинув у лавині в горах у США

48-річний чоловік з Кетчума, штат Айдахо, лікар Терренс "Террі" О'Коннор, загинув під час катання на лижах з напарником на піку Дональдсон в хребті Лост-Рівер, потрапивши під лавину.

Новини Світу • 13 травня, 06:34 • 22182 перегляди

У США підтверджено зараження пташиним грипом людини після контакту з дійними коровами

Працівник техаської молочної ферми заразився пташиним грипом H5N1 після контакту з інфікованими молочними коровами, що стало першим випадком зараження людини цим підтипом вірусу, який передається від ссавців, в Техасі і другим в історії США.

Новини Світу • 2 квітня, 08:06 • 23636 перегляди

Ніккі Гейлі перемагає Дональда Трампа в округу Колумбія

Ніккі Гейлі перемогла Дональда Трампа на республіканських праймеріз в окрузі Колумбія, отримавши всі 19 голосів делегатів, набравши 62,8% голосів проти 33,3% у Трампа.

Новини Світу • 4 березня, 02:04 • 33635 перегляди

Трамп переміг на голосуваннях у трьох штатах

Трамп виграв республіканські кокуси в Міссурі, Мічигані та Айдахо, перемігши колишнього посла ООН Ніккі Хейлі і збільшивши кількість своїх делегатів.

Вибори 2014 • 3 березня, 02:22 • 27595 перегляди

Трамп переміг на республіканських кокусах у Міссурі

Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах у Міссурі 2 березня.

Новини Світу • 2 березня, 19:47 • 29682 перегляди

У квітні керівники української поліції розпочнуть в Естонії навчання сучасним практикам управління та організації

Естонський центр міжнародного розвитку (ESTDEV) і Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії (PPA) підписали угоду про партнерство для підвищення управлінського потенціалу Головного управління Національної поліції України та регіональних підрозділів патрульної поліції.

Суспільство • 29 січня, 22:00 • 29700 перегляди