Сенатор США Берні Сандерс заявив, що Трамп, Маск та інші олігархи мають залежність від жадібності. Він порівняв їх з наркоманами, які прагнуть все більшого збагачення.
Центри контролю захворювань США розслідують спалах E. coli, пов'язаний з гамбургерами Quarter Pounder. Зареєстровано 49 випадків захворювання, 1 смерть. McDonald's тимчасово вилучив бургери з меню в постраждалих регіонах.
Частини Монтани і Айдахо в США отримали "попередження про зимові шторми" від Національної метеорологічної служби в середині червня, при цьому в деяких районах очікується випадання до 15 дюймів (38,1 см) снігу.
У 2023 році у світі було страчено щонайменше 1153 людини, що на 31% більше, ніж у попередньому році, причому в Ірані та Саудівській Аравії було зафіксовано різке зростання, згідно зі звітом Amnesty International.
Сенат США готує двопартійний законопроект про введення санкцій проти грузинських політиків, відповідальних за закон про іноземних агентів, який перешкоджає євроатлантичній інтеграції Грузії.
Адміністрацію Байдена звинувачують у тому, що вона в обхід Конгресу надала Гаїті військову допомогу на суму в десятки мільйонів доларів, що потенційно може підірвати підтримку України через обмеженість ресурсів.
48-річний чоловік з Кетчума, штат Айдахо, лікар Терренс "Террі" О'Коннор, загинув під час катання на лижах з напарником на піку Дональдсон в хребті Лост-Рівер, потрапивши під лавину.
Працівник техаської молочної ферми заразився пташиним грипом H5N1 після контакту з інфікованими молочними коровами, що стало першим випадком зараження людини цим підтипом вірусу, який передається від ссавців, в Техасі і другим в історії США.
Ніккі Гейлі перемогла Дональда Трампа на республіканських праймеріз в окрузі Колумбія, отримавши всі 19 голосів делегатів, набравши 62,8% голосів проти 33,3% у Трампа.
Трамп виграв республіканські кокуси в Міссурі, Мічигані та Айдахо, перемігши колишнього посла ООН Ніккі Хейлі і збільшивши кількість своїх делегатів.
Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах у Міссурі 2 березня.
Естонський центр міжнародного розвитку (ESTDEV) і Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії (PPA) підписали угоду про партнерство для підвищення управлінського потенціалу Головного управління Національної поліції України та регіональних підрозділів патрульної поліції.