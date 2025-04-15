У США підтверджено зараження пташиним грипом людини після контакту з дійними коровами

Працівник техаської молочної ферми заразився пташиним грипом H5N1 після контакту з інфікованими молочними коровами, що стало першим випадком зараження людини цим підтипом вірусу, який передається від ссавців, в Техасі і другим в історії США.