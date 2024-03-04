Ніккі Гейлі перемагає Дональда Трампа в округу Колумбія
Київ • УНН
Ніккі Гейлі перемогла Дональда Трампа на республіканських праймеріз в окрузі Колумбія, отримавши всі 19 голосів делегатів, набравши 62,8% голосів проти 33,3% у Трампа.
Ніккі Гейлі лідирує на праймеріз Республіканської партії в окрузі Колумбія. Це її перша перемога над експрезидентом Дональдом Трампом. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.
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За даними Associated Press, Гейлі отримує 62,8% голосів після підрахунку 100% голосів. Трампа підтримали 33,3% тих, хто прийшов на праймеріз.
До праймеріз в окрузі Колумбія екс-президент Дональда Трампа мав 244 голоси делегатів, Ніккі Гейлі — 24. Тепер Гейлі дістануться всі 19 голосів делегатів округу Колумбія.
Дональд Трамп 2 березня переміг на кокусах в Айдахо, Мічигані та Міссурі.
Як пише Associated Press, експрезидент, ймовірно, набере ще кілька сотень голосів під час "супервівторка" 5 березня.
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