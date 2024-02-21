Ніккі Гейлі обіцяє продовжити президентську кампанію, навіть якщо програє Трампу у рідному штаті
Київ • УНН
Ніккі Хейлі пообіцяла продовжити свою президентську кампанію, заявивши, що не має наміру виходити з неї після праймеріз у Південній Кароліні, незважаючи на те, що відстає від Дональда Трампа більш ніж на 30 пунктів за результатами опитувань у своєму штаті.
Ніккі Гейлі, яка претендує на висування в президенти від Республіканської партії у США, пообіцяла продовжити свою президентську кампанію, заявивши, що "ми в цій країні не коронуємо королів" і що вона не має наміру вибувати з боротьби після призначених на суботу праймеріз у Південній Кароліні. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Я не боюся відплати Трампа
Південна Кароліна – рідний штат Хейлі. Очікується, що тут вона програє екс-президенту Дональду Трампу на праймеріз.
Трамп має перевагу, судячи з опитувань громадської думки. Його союзники посилили тиск на Гейлі, прагнучи змусити її вийти з гонки після того, як вона з великим відривом програла перші чотири конкурси з висунення кандидатів.
Трамп пригрозив виключити донорів, які продовжують давати їй гроші, з руху MAGA (Зробимо Америку знову великою).
Ми в цій країні не коронуємо королів. У нас (відбуваються) вибори. Ось чому я відмовляюся вибувати (з перегонів). Південна Кароліна голосуватиме у суботу. Але в неділю я все ще балотуватимуся в президенти. Я нікуди не подінуся
Раніше вона заявляла, що вважає себе здатною перемогти Трампа у своєму рідному штаті, проте опитування постійно показували, що вона відстає там на понад 30 процентних пунктів.
В результаті її донори звернули увагу на кілька штатів та територій, які голосують на початку березня, причому в деяких із них висока частка мешканців передмість із вищою освітою.
Ніккі Гейлі засумнівалася у розумових здібностях Трампа21.01.24, 03:01 • 34449 переглядiв