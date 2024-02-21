Ніккі Гейлі обіцяє продовжити президентську кампанію, навіть якщо програє Трампу у рідному штаті

Ніккі Гейлі, яка претендує на висування в президенти від Республіканської партії у США, пообіцяла продовжити свою президентську кампанію, заявивши, що "ми в цій країні не коронуємо королів" і що вона не має наміру вибувати з боротьби після призначених на суботу праймеріз у Південній Кароліні. Про це пише Reuters, передає УНН.

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Південна Кароліна – рідний штат Хейлі. Очікується, що тут вона програє екс-президенту Дональду Трампу на праймеріз.

Трамп має перевагу, судячи з опитувань громадської думки. Його союзники посилили тиск на Гейлі, прагнучи змусити її вийти з гонки після того, як вона з великим відривом програла перші чотири конкурси з висунення кандидатів.

Трамп пригрозив виключити донорів, які продовжують давати їй гроші, з руху MAGA (Зробимо Америку знову великою).

Ми в цій країні не коронуємо королів. У нас (відбуваються) вибори. Ось чому я відмовляюся вибувати (з перегонів). Південна Кароліна голосуватиме у суботу. Але в неділю я все ще балотуватимуся в президенти. Я нікуди не подінуся