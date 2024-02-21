Ніккі Гейлі обіцяє продовжити президентську кампанію, навіть якщо програє Трампу у рідному штаті

ukenru
19:41 • 38596 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 89418 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 112491 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 114610 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 229057 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155541 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146138 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132473 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121675 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112851 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.1 м/с
75 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134676 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110417 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 52362 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 45300 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 46868 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 229057 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384661 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440028 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448434 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357895 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 112491 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130301 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124507 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98377 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107670 перегляди
Актуальне
Ніккі Гейлі обіцяє продовжити президентську кампанію, навіть якщо програє Трампу у рідному штаті

Ніккі Гейлі обіцяє продовжити президентську кампанію, навіть якщо програє Трампу у рідному штаті

Київ • УНН

 • 26185 перегляди

Ніккі Хейлі пообіцяла продовжити свою президентську кампанію, заявивши, що не має наміру виходити з неї після праймеріз у Південній Кароліні, незважаючи на те, що відстає від Дональда Трампа більш ніж на 30 пунктів за результатами опитувань у своєму штаті.

Ніккі Гейлі, яка претендує на висування в президенти від Республіканської партії у США, пообіцяла продовжити свою президентську кампанію, заявивши, що "ми в цій країні не коронуємо королів" і що вона не має наміру вибувати з боротьби після призначених на суботу праймеріз у Південній Кароліні. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Я не боюся відплати Трампа

сказала Хейлі, виступаючи у Грінвілі, Південна Кароліна.

Південна Кароліна – рідний штат Хейлі. Очікується, що тут вона програє екс-президенту Дональду Трампу на праймеріз.

Трамп має перевагу, судячи з опитувань громадської думки. Його союзники посилили тиск на Гейлі, прагнучи змусити її вийти з гонки після того, як вона з великим відривом програла перші чотири конкурси з висунення кандидатів.

Трамп пригрозив виключити донорів, які продовжують давати їй гроші, з руху MAGA (Зробимо Америку знову великою).

Ми в цій країні не коронуємо королів. У нас (відбуваються) вибори. Ось чому я відмовляюся вибувати (з перегонів). Південна Кароліна голосуватиме у суботу. Але в неділю я все ще балотуватимуся в президенти. Я нікуди не подінуся

сказала Гейлі.

Раніше вона заявляла, що вважає себе здатною перемогти Трампа у своєму рідному штаті, проте опитування постійно показували, що вона відстає там на понад 30 процентних пунктів.

В результаті її донори звернули увагу на кілька штатів та територій, які голосують на початку березня, причому в деяких із них висока частка мешканців передмість із вищою освітою.

Ніккі Гейлі засумнівалася у розумових здібностях Трампа21.01.24, 03:01 • 34449 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Новини Світу
nikki-kheiliНіккі Хейлі
pivdenna-karolinaПівденна Кароліна
reutersReuters
donald-trampДональд Трамп
spolucheni-shtatyСполучені Штати
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,392.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,817.60