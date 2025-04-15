Ніккі Гейлі обіцяє продовжити президентську кампанію, навіть якщо програє Трампу у рідному штаті

Ніккі Хейлі пообіцяла продовжити свою президентську кампанію, заявивши, що не має наміру виходити з неї після праймеріз у Південній Кароліні, незважаючи на те, що відстає від Дональда Трампа більш ніж на 30 пунктів за результатами опитувань у своєму штаті.