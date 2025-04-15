Президент України Володимир Зеленський скасував свій запланований виступ в Хадсон Інституті. Про скасування виступу повідомила екс-представниця США при ООН Ніккі Гейлі.
Дональд Трамп переміг у останньому "хиткому" штаті Арізона, отримавши загалом 312 голосів виборщиків. Республіканець набрав 74,6 млн голосів виборців (50,5%), перемігши Камалу Гарріс з 70,9 млн голосів (48%).
Дональд Трамп заявив, що не запросить колишню кандидатку Ніккі Хейлі та екс-держсекретаря Майка Помпео до своєї нової адміністрації. Він подякував їм за попередню службу країні.
Колишній радник Клінтона припускає, що Трамп може відмовитися від Венса на користь Ніккі Гейлі як кандидата у віце-президенти. Це може бути спробою залучити виборців, що не визначилися, хоча сам Трамп публічно підтримує Венса.
Сенатор від Огайо Джей Ді Венс прийняв номінацію на посаду віце-президента США від Республіканської партії. 39-річний Венс виступив на з'їзді партії, розповівши про свій шлях та бачення майбутнього країни.
Байден заявив, що його участь у дебатах з Трампом залежить від поведінки Трампа, оскільки Трамп є єдиним претендентом від республіканців, тоді як Байден лідирує серед демократів.
Колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі оголосила, що призупиняє свою кампанію за висування на посаду президента США від республіканців у 2024 році.
Очікується, що Ніккі Гейлі вийде з президентських перегонів від республіканців і розчистить дорогу колишньому президенту Дональду Трампу.
Ніккі Хейлі з невеликим відривом перемогла на праймеріз республіканців у Вермонті. В іншому експрезидент і чинний глава Білого дому здобували одну перемогу за іншою.
У "супервівторок" Байден і Трамп виграли свої праймеріз у 15 штатах, забезпечивши собі президентську номінацію на виборах 2024 року.
Згідно з результатами підрахунку голосів, Трамп переміг на виборах у Вірджинії та Північній Кароліні у вівторок.
Дональд Трамп переміг на республіканських праймеріз у Північній Дакоті напередодні голосування у "супервівторок".
Трамп отримує підтримку більшості за попередніми результатами республіканських зборів у Північній Дакоті.
Ніккі Гейлі перемогла Дональда Трампа на республіканських праймеріз в окрузі Колумбія, отримавши всі 19 голосів делегатів, набравши 62,8% голосів проти 33,3% у Трампа.
Трамп виграв республіканські кокуси в Міссурі, Мічигані та Айдахо, перемігши колишнього посла ООН Ніккі Хейлі і збільшивши кількість своїх делегатів.
Сенатор Мітч Макконнелл з Кентуккі оголосив, що піде у відставку з посади лідера республіканців у Сенаті в листопаді 2024 року після майже двох десятиліть на цій посаді.
Трамп і Байден виграли свої праймеріз у Мічигані, причому Трамп збільшив свою перевагу над Ніккі Хейлі в боротьбі за республіканську номінацію, а Байден здобув важливу перемогу на боці демократів.
Ніккі Хейлі пообіцяла продовжити свою президентську кампанію, заявивши, що не має наміру виходити з неї після праймеріз у Південній Кароліні, незважаючи на те, що відстає від Дональда Трампа більш ніж на 30 пунктів за результатами опитувань у своєму штаті.
Під час прес-конференції президент США Джо Байден помилково назвав президента Єгипту Абдель Фаттаха Ас-Сісі "президентом Мексики", що викликало дискусії в соціальних мережах в обох країнах.
Дональд Трамп отримав майже всі голоси республіканців на праймеріз у штаті Невада і 26 делегатів, що ще більше закріпило його статус лідера на номінацію від Республіканської партії у 2024 році.
Трамп хоче негайних дебатів з президентом Байденом, щоб обговорити політику, яка може принести користь країні.
Президент Чехії Петр Павел заявив, що європейські країни повинні готуватися до можливої перемоги Трампа на виборах у США. Він вважає, що Трамп може швидко досягти угоди з путіним, яка не буде вигідною для України та Європи.