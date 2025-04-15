Ніккі Хейлі

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22880 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 145934 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 133075 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 130180 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 131301 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194556 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77164 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164331 перегляди

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Президент України Володимир Зеленський скасував свій запланований виступ в Хадсон Інституті. Про скасування виступу повідомила екс-представниця США при ООН Ніккі Гейлі.

Політика • 28 лютого, 20:35 • 92516 перегляди

Трамп переміг у останньому "хиткому" штаті, загалом зібравши 74,6 млн голосів

Дональд Трамп переміг у останньому "хиткому" штаті Арізона, отримавши загалом 312 голосів виборщиків. Республіканець набрав 74,6 млн голосів виборців (50,5%), перемігши Камалу Гарріс з 70,9 млн голосів (48%).

Новини Світу • 10 листопада, 09:46 • 24528 перегляди

Трамп заявив, що Хейлі та Помпео не приєднаються до його нової адміністрації

Дональд Трамп заявив, що не запросить колишню кандидатку Ніккі Хейлі та екс-держсекретаря Майка Помпео до своєї нової адміністрації. Він подякував їм за попередню службу країні.

Новини Світу • 10 листопада, 04:16 • 35234 перегляди

Трамп може відмовитися від Венса на користь Ніккі Гейлі - колишній радник Клінтона

Колишній радник Клінтона припускає, що Трамп може відмовитися від Венса на користь Ніккі Гейлі як кандидата у віце-президенти. Це може бути спробою залучити виборців, що не визначилися, хоча сам Трамп публічно підтримує Венса.

Новини Світу • 26 липня, 08:35 • 17880 перегляди

Джей Ді Венс офіційно став кандидатом у віце-президенти США від Трампа

Сенатор від Огайо Джей Ді Венс прийняв номінацію на посаду віце-президента США від Республіканської партії. 39-річний Венс виступив на з'їзді партії, розповівши про свій шлях та бачення майбутнього країни.

Новини Світу • 18 липня, 08:44 • 16790 перегляди

Байден назвав умову для участі у дебатах із Трампом

Байден заявив, що його участь у дебатах з Трампом залежить від поведінки Трампа, оскільки Трамп є єдиним претендентом від республіканців, тоді як Байден лідирує серед демократів.

Новини Світу • 9 березня, 02:35 • 36207 перегляди

Остання суперниця Трампа Ніккі Гейлі оголосила про вихід із президентських перегонів США

Колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі оголосила, що призупиняє свою кампанію за висування на посаду президента США від республіканців у 2024 році.

Новини Світу • 6 березня, 15:55 • 31017 перегляди

Остання суперниця Трампа від республіканців Гейлі вийде з президентських перегонів - CNN

Очікується, що Ніккі Гейлі вийде з президентських перегонів від республіканців і розчистить дорогу колишньому президенту Дональду Трампу.

Новини Світу • 6 березня, 12:24 • 26049 перегляди

У "супервівторок" республіканка Ніккі Хейлі перешкоджає тріумфальному маршу Трампа

Ніккі Хейлі з невеликим відривом перемогла на праймеріз республіканців у Вермонті. В іншому експрезидент і чинний глава Білого дому здобували одну перемогу за іншою.

Новини Світу • 6 березня, 08:32 • 33140 перегляди

Трамп і Байден перемогли на праймеріз від своїх партій

У "супервівторок" Байден і Трамп виграли свої праймеріз у 15 штатах, забезпечивши собі президентську номінацію на виборах 2024 року.

Новини Світу • 6 березня, 07:07 • 44276 перегляди

Трамп переміг у Вірджинії та Північній Кароліні під час "супервівторка"

Згідно з результатами підрахунку голосів, Трамп переміг на виборах у Вірджинії та Північній Кароліні у вівторок.

Політика • 6 березня, 01:33 • 34783 перегляди

Колишній президент США Трамп виграв праймеріз республіканців у Північній Дакоті

Дональд Трамп переміг на республіканських праймеріз у Північній Дакоті напередодні голосування у "супервівторок".

Новини Світу • 5 березня, 10:34 • 21924 перегляди

Трамп перемагає на кокусах у Північній Дакоті — The New York Times

Трамп отримує підтримку більшості за попередніми результатами республіканських зборів у Північній Дакоті.

Політика • 5 березня, 03:30 • 31956 перегляди

Ніккі Гейлі перемагає Дональда Трампа в округу Колумбія

Ніккі Гейлі перемогла Дональда Трампа на республіканських праймеріз в окрузі Колумбія, отримавши всі 19 голосів делегатів, набравши 62,8% голосів проти 33,3% у Трампа.

Новини Світу • 4 березня, 02:04 • 33635 перегляди

Трамп переміг на голосуваннях у трьох штатах

Трамп виграв республіканські кокуси в Міссурі, Мічигані та Айдахо, перемігши колишнього посла ООН Ніккі Хейлі і збільшивши кількість своїх делегатів.

Вибори 2014 • 3 березня, 02:22 • 27595 перегляди

Сенатор Мітч Макконнелл йде у відставку з поста лідера республіканців

Сенатор Мітч Макконнелл з Кентуккі оголосив, що піде у відставку з посади лідера республіканців у Сенаті в листопаді 2024 року після майже двох десятиліть на цій посаді.

Новини Світу • 29 лютого, 08:24 • 22468 перегляди

Трамп і Байден перемогли на праймеріз у штаті Мічиган

Трамп і Байден виграли свої праймеріз у Мічигані, причому Трамп збільшив свою перевагу над Ніккі Хейлі в боротьбі за республіканську номінацію, а Байден здобув важливу перемогу на боці демократів.

Новини Світу • 28 лютого, 02:23 • 25101 перегляди

Ніккі Гейлі обіцяє продовжити президентську кампанію, навіть якщо програє Трампу у рідному штаті

Ніккі Хейлі пообіцяла продовжити свою президентську кампанію, заявивши, що не має наміру виходити з неї після праймеріз у Південній Кароліні, незважаючи на те, що відстає від Дональда Трампа більш ніж на 30 пунктів за результатами опитувань у своєму штаті.

Новини Світу • 20 лютого, 22:18 • 26187 перегляди

Байден помилково назвав президента Єгипту "президентом Мексики"

Під час прес-конференції президент США Джо Байден помилково назвав президента Єгипту Абдель Фаттаха Ас-Сісі "президентом Мексики", що викликало дискусії в соціальних мережах в обох країнах.

Політика • 10 лютого, 23:00 • 95064 перегляди

Трамп перемагає на праймеріз у Неваді

Дональд Трамп отримав майже всі голоси республіканців на праймеріз у штаті Невада і 26 делегатів, що ще більше закріпило його статус лідера на номінацію від Республіканської партії у 2024 році.

Новини Світу • 9 лютого, 08:48 • 22750 перегляди

Трамп заявив, що хоче негайно провести дебати з Байденом

Трамп хоче негайних дебатів з президентом Байденом, щоб обговорити політику, яка може принести користь країні.

Новини Світу • 6 лютого, 07:39 • 27014 перегляди

Президент Чехії: Європа має бути готова до перемоги Трампа

Президент Чехії Петр Павел заявив, що європейські країни повинні готуватися до можливої перемоги Трампа на виборах у США. Він вважає, що Трамп може швидко досягти угоди з путіним, яка не буде вигідною для України та Європи.

Політика • 30 січня, 14:56 • 29492 перегляди