Остання суперниця Трампа Ніккі Гейлі оголосила про вихід із президентських перегонів США
Київ • УНН
Колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі оголосила, що призупиняє свою кампанію за висування на посаду президента США від республіканців у 2024 році.
Ексгубернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі офіційно підтвердила, що виходить із боротьби за висунення кандидатом у президенти країни від Республіканської партії. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
Деталі
Настав час призупинити мою кампанію. Я сказала, що хочу, щоб американці почули свої голоси. Я це зробила. Я ні про що не шкодую
Вона додала, що продовжить "використовувати свій голос для того", у що вірить.
Гейлі не стала безпосередньо закликати своїх прихильників голосувати за Трампа на президентських виборах у листопаді 2024 року. Проте вона висловила сподівання, що Трампу вдасться переконати її електорат проголосувати за нього.
Ніккі Гейлі засумнівалася у розумових здібностях Трампа21.01.24, 03:01 • 34450 переглядiв
Цілком імовірно, Дональд Трамп стане кандидатом від Республіканської партії, коли відбудеться з'їзд нашої партії в липні. Я вітаю його і бажаю йому удачі
Доповнення
Ніккі Гейлі також закликала Вашингтон активніше брати участь у подіях за межами США і надавати подальшу підтримку Україні та Ізраїлю. За її словами, сьогодні Конгрес працює не ефективно.
Нагадаємо
Дональд Трамп виграв праймеріз у консервативному штаті Північна Дакота, що дає йому попутний вітер у "супервівторок", коли голосування проходить у трохи більше ніж десяти штатах США.