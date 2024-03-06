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Остання суперниця Трампа Ніккі Гейлі оголосила про вихід із президентських перегонів США

Київ • УНН

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Колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі оголосила, що призупиняє свою кампанію за висування на посаду президента США від республіканців у 2024 році.

Остання суперниця Трампа Ніккі Гейлі оголосила про вихід із президентських перегонів США

Ексгубернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі офіційно підтвердила, що виходить із боротьби за висунення кандидатом у президенти країни від Республіканської партії. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі 

Настав час призупинити мою кампанію. Я сказала, що хочу, щоб американці почули свої голоси. Я це зробила. Я ні про що не шкодую

- заявила Гейлі.

Вона додала, що продовжить "використовувати свій голос для того", у що вірить. 

Гейлі не стала безпосередньо закликати своїх прихильників голосувати за Трампа на президентських виборах у листопаді 2024 року. Проте вона висловила сподівання, що Трампу вдасться переконати її електорат проголосувати за нього.

Ніккі Гейлі засумнівалася у розумових здібностях Трампа21.01.24, 03:01 • 34450 переглядiв

Цілком імовірно, Дональд Трамп стане кандидатом від Республіканської партії, коли відбудеться з'їзд нашої партії в липні. Я вітаю його і бажаю йому удачі

- заявила ексгубернаторка Південної Кароліни.

Доповнення

Ніккі Гейлі також закликала Вашингтон активніше брати участь у подіях за межами США і надавати подальшу підтримку Україні та Ізраїлю. За її словами, сьогодні Конгрес працює не ефективно. 

Нагадаємо

Дональд Трамп виграв праймеріз у консервативному штаті Північна Дакота, що дає йому попутний вітер у "супервівторок", коли голосування проходить у трохи більше ніж десяти штатах США.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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