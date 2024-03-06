Последняя соперница Трампа Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки США
Киев • УНН
Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли объявила, что приостанавливает свою кампанию за выдвижение на пост президента США от республиканцев в 2024 году.
Экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли официально подтвердила, что выходит из борьбы за выдвижение кандидатом в президенты страны от Республиканской партии. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
Пришло время приостановить мою кампанию. Я сказала, что хочу, чтобы американцы услышали свои голоса. Я это сделала. Я ни о чем не жалею
Она добавила, что продолжит "использовать свой голос для того", во что верит.
Хейли не стала напрямую призывать своих сторонников голосовать за Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 года. Однако она выразила надежду, что Трампу удастся убедить ее электорат проголосовать за него.
Никки Хейли усомнилась в умственных способностях Трампа21 января 2024, 01:01 • 33691 просмотр
Вполне вероятно, Дональд Трамп станет кандидатом от Республиканской партии, когда состоится съезд нашей партии в июле. Я поздравляю его и желаю ему удачи
Дополнение
Никки Хейли также призвала Вашингтон активнее участвовать в событиях за пределами США и оказывать дальнейшую поддержку Украине и Израилю. По ее словам, сегодня Конгресс работает не эффективно.
Напомним
Дональд Трамп выиграл праймериз в консервативном штате Северная Дакота, что дает ему попутный ветер в "супервторник", когда голосование проходит в чуть более чем десяти штатах США.
Последняя соперница Трампа Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки США
Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли объявила, что приостанавливает свою кампанию за выдвижение на пост президента США от республиканцев в 2024 году.
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