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Последняя соперница Трампа Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки США

Последняя соперница Трампа Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки США

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 15:55  •  1655 просмотра

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Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли объявила, что приостанавливает свою кампанию за выдвижение на пост президента США от республиканцев в 2024 году.

Экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли официально подтвердила, что выходит из борьбы за выдвижение кандидатом в президенты страны от Республиканской партии. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали 

Пришло время приостановить мою кампанию. Я сказала, что хочу, чтобы американцы услышали свои голоса. Я это сделала. Я ни о чем не жалею

- заявила Хейли.

Она добавила, что продолжит "использовать свой голос для того", во что верит. 

Хейли не стала напрямую призывать своих сторонников голосовать за Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 года. Однако она выразила надежду, что Трампу удастся убедить ее электорат проголосовать за него.

Никки Хейли усомнилась в умственных способностях Трампа21 января 2024, 01:01 • 33691 просмотр

Вполне вероятно, Дональд Трамп станет кандидатом от Республиканской партии, когда состоится съезд нашей партии в июле. Я поздравляю его и желаю ему удачи

- заявила экс-губернатор Южной Каролины.

Дополнение

Никки Хейли также призвала Вашингтон активнее участвовать в событиях за пределами США и оказывать дальнейшую поддержку Украине и Израилю. По ее словам, сегодня Конгресс работает не эффективно. 

Напомним

Дональд Трамп выиграл праймериз в консервативном штате Северная Дакота, что дает ему попутный ветер в "супервторник", когда голосование проходит в чуть более чем десяти штатах США.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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