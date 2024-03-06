Последняя соперница Трампа Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки США

Экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли официально подтвердила, что выходит из борьбы за выдвижение кандидатом в президенты страны от Республиканской партии. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Пришло время приостановить мою кампанию. Я сказала, что хочу, чтобы американцы услышали свои голоса. Я это сделала. Я ни о чем не жалею - заявила Хейли.

Она добавила, что продолжит "использовать свой голос для того", во что верит.

Хейли не стала напрямую призывать своих сторонников голосовать за Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 года. Однако она выразила надежду, что Трампу удастся убедить ее электорат проголосовать за него.

Никки Хейли усомнилась в умственных способностях Трампа

Вполне вероятно, Дональд Трамп станет кандидатом от Республиканской партии, когда состоится съезд нашей партии в июле. Я поздравляю его и желаю ему удачи - заявила экс-губернатор Южной Каролины.

Дополнение

Никки Хейли также призвала Вашингтон активнее участвовать в событиях за пределами США и оказывать дальнейшую поддержку Украине и Израилю. По ее словам, сегодня Конгресс работает не эффективно.

Напомним

Дональд Трамп выиграл праймериз в консервативном штате Северная Дакота, что дает ему попутный ветер в "супервторник", когда голосование проходит в чуть более чем десяти штатах США.