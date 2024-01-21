Никки Хейли усомнилась в умственных способностях Трампа

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  140352 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  167942 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  151866 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  150252 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Эксклюзив
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  158137 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  164066 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  169321 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  161458 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 январь 2024, 08:28  •  158526 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 январь 2024, 16:14  •  161911 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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Новости по теме

Никки Хейли усомнилась в умственных способностях Трампа

Дональд Трамп часто обвинял Джо Байдена в нарушении когнитивных способностей. Теперь он чувствует вкус собственных упреков от претендента Республиканской партии Никки Хейли.

Новости Мира •   •  1720 просмотра
Никки Хейли усомнилась в умственных способностях Трампа

США переосмысливают экспорт газа, Европу это пугает

Переоценка администрацией Байдена экспорта природного газа из США в связи с проблемами изменения климата вызывает беспокойство в европейском энергетическом секторе, который полагается на этот экспорт в условиях продолжающегося конфликта с Россией. Усиление контроля за экспортом газа может привести к обострению напряженности в Европе, особенно если война в Украине продолжится.

Новости Мира •   •  2486 просмотра
США переосмысливают экспорт газа, Европу это пугает

Увеличилось количество северокорейских перебежчиков в 2023 году, включая молодежь и элиту

По данным Министерства объединения Южной Кореи, количество северокорейских дезертиров, особенно молодежи и элиты, выросло в 2023 году по сравнению с предыдущими двумя годами. На это повлияли различные факторы, в частности несогласие с режимом Ким Чен Ына и нехватка продовольствия.

Новости Мира •   •  3380 просмотра
Увеличилось количество северокорейских перебежчиков в 2023 году, включая молодежь и элиту

Украина нуждается в большем количестве оружия - Подоляк

Советник президента Украины Михаил Подоляк призвал союзников предоставить дополнительное вооружение для поддержки военных усилий страны против России. Он отмечает потребность в высокотехнологичном вооружении и отмечает, что длина линии фронта в 1300 километров требует большего арсенала.

Война •   •  5726 просмотра
Украина нуждается в большем количестве оружия - Подоляк

Пентагону запретили покупать аккумуляторы у крупнейших китайских компаний

Американские законодатели ввели в действие запрет на закупку Министерством обороны аккумуляторов у шести крупнейших китайских производителей, включая CATL и BYD, начиная с октября 2027 года. Это правило является частью Закона об ассигнованиях на национальную оборону и имеет целью сориентировать бизнес на надежные материалы и компании, которым можно доверять.

Новости Мира •   •  4431 просмотра
Пентагону запретили покупать аккумуляторы у крупнейших китайских компаний

В России суд оправдал участника войны в Украине, обвиняемого в убийстве сослуживца по службе

Российский суд оправдал Заинди Такаева, солдата-контрактника из Чечни, обвиняемого в убийстве своего сослуживца Магомеда Шахбанова в Первомайске, Украина. Решение, которое считается первым известным оправданием участника украинского конфликта, оспаривается в апелляционном порядке.

Война •   •  7668 просмотра
В России суд оправдал участника войны в Украине, обвиняемого в убийстве сослуживца по службе

В Туле раздаются взрывы, возможны попадания - СМИ

Сообщается о взрывах возле российского завода в Туле, где собирают зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С/С1" и бронетехнику. Причиной называют неизвестные БПЛА, которые атаковали территорию.

Война •   •  9327 просмотра
В Туле раздаются взрывы, возможны попадания - СМИ

ЕС разработал проект мирного плана из десяти пунктов для урегулирования израильско-палестинского конфликта

Европейский Союз (ЕС) разработал проект мирного плана из десяти пунктов для урегулирования израильско-палестинского конфликта, который предусматривает создание независимого палестинского государства, живущего в мире с Израилем. Проект появился накануне встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Новости Мира •   •  8172 просмотра
ЕС разработал проект мирного плана из десяти пунктов для урегулирования израильско-палестинского конфликта

На оккупированных территориях россияне создают пропагандистские группы из пенсионеров - ЦНС

Россияне формируют пропагандистские группы из пенсионеров на оккупированных территориях, чтобы склонить общественное мнение в пользу Путина, сообщает Центр национального сопротивления. Этих пенсионеров используют для того, чтобы они рассказывали местным СМИ о своих плохих условиях жизни при Украине и агитировали за Путина.

Общество •   •  13864 просмотра
На оккупированных территориях россияне создают пропагандистские группы из пенсионеров - ЦНС

В Украину вскоре приедет гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - Галущенко

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен посетить Украину на фоне обострения проблем на Запорожской АЭС из-за ухудшения состояния оборудования. Несмотря на то, что российские оккупанты разрешили экспертам МАГАТЭ доступ к станции, ситуация приближается к критической точке.

Война •   •  15332 просмотра
В Украину вскоре приедет гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - Галущенко