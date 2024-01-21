Никки Хейли усомнилась в умственных способностях Трампа

Никки Хейли поставила под сомнение, был ли Трамп "психически здоровым" после того, как он перепутал ее с Нэнси Пелоси на митинге. Об этом пишет NBC, передает УНН.

Цитата

Меня волнует, не говоря ничего унизительного, что когда вам приходится иметь дело с давлением, которое оказывает на вас как на президента, мы не можем иметь человека, у которого есть сомнения относительно того, что этот человек психически пригоден для работы сказала Хейли на встрече избирателей в Нью-Гемпшире.

Детали

Критика со стороны Хейли прозвучала после того, как Трамп перепутал ее с демократкой Нэнси Пелоси, которая ранее была спикером Палаты представителей. В пятницу Трамп заявил, что именно Хейли отвечала за безопасность в Конгрессе во время штурма 6 января.

Гейли считает, что кандидаты старше 75 лет должны пройти тест на проверку когнитивных способностей.

Нам нужны люди на высоте. Действительно ли мы хотим, чтобы они выбрасывали имена и делали ошибки, когда им было 80 лет и они имели дело с Путиным, Си, Кимом и Северной Кореей? Мы не можем так быть сказала она после избирательного совещания.

Заявления Никки Хейли являются одними из самых прямой критики остроты познания Трампа сегодня от одного из его оппонентов в предвыборной кампании за номинацию. Сам Трамп утверждает, что обладает выдающимися когнитивными способностями.

Джонсон "не может поверить", что Трамп покинет украинцев, наоборот ожидает удвоения поддержки