Джонсон "не может поверить", что Трамп покинет украинцев, наоборот ожидает удвоения поддержки

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убежден, что в случае избрания президентом США Дональда Трампа, он не "бросит украинцев", а наоборот удвоит помощь. Об этом Джонсон написал в своей колонке для Daily Mail, передает УНН.

Я просто не могу поверить, что Трамп бросит украинцев. Наоборот, поняв, что с путиным нельзя достичь соглашения, я считаю, что есть хороший шанс, что он удвоит свои усилия и завершит то, что начал, - дав им то, что им нужно для победы - написал Джонсон.

Детали

Джонсон отмечает, что бывший президент США Барак Обама не сделал ничего, чтобы остановить вторжение диктатора владимира путина в Украину в 2014 году.

"Он (Обама - ред.) не сделал ничего, чтобы вытолкнуть путина из Украины, ни из Крыма, ни из Донбасса. Ни французы, ни немцы, ни, откровенно говоря, тогдашнее правительство Великобритании, которое решило - таинственным образом - умыть руки от этого вопроса и доверить судьбу украинцев морально обанкротившемуся "нормандскому формату", - отмечает Джонсон.

Он отметил, что именно Трамп передал Украине комплексы Javelin, которые помогали ВСУ в битве за Киев.

"Именно Дональд Трамп дал украинцам то противотанковое оружие Javelin, которое - вместе с британскими ракетами NLAW и другим оружием - было таким ценным для украинцев в битве за Киев; и по крайней мере частично благодаря этому смелому решению Трампа украинцы смогли ошеломить мир и заставить армии путина бежать из украинской столицы", - добавляет бывший премьер.

Джонсон убежден, что при Трампе Запад станет сильнее, а мир стабильнее.

Дополнение

Трамп заявлял, что в случае его прихода к власти в США он "очень быстро" закончит войну, потому что "прекрасно ладит с путиным".

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего президента США Дональда Трампа в Киев, но вместе с тем - выдвинул одно условие.