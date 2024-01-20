Джонсон "не может поверить", что Трамп покинет украинцев, наоборот ожидает удвоения поддержки
Киев • УНН
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что потенциальный президент Дональд Трамп увеличит, а не откажется от помощи Украине.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убежден, что в случае избрания президентом США Дональда Трампа, он не "бросит украинцев", а наоборот удвоит помощь. Об этом Джонсон написал в своей колонке для Daily Mail, передает УНН.
Я просто не могу поверить, что Трамп бросит украинцев. Наоборот, поняв, что с путиным нельзя достичь соглашения, я считаю, что есть хороший шанс, что он удвоит свои усилия и завершит то, что начал, - дав им то, что им нужно для победы
Детали
Джонсон отмечает, что бывший президент США Барак Обама не сделал ничего, чтобы остановить вторжение диктатора владимира путина в Украину в 2014 году.
"Он (Обама - ред.) не сделал ничего, чтобы вытолкнуть путина из Украины, ни из Крыма, ни из Донбасса. Ни французы, ни немцы, ни, откровенно говоря, тогдашнее правительство Великобритании, которое решило - таинственным образом - умыть руки от этого вопроса и доверить судьбу украинцев морально обанкротившемуся "нормандскому формату", - отмечает Джонсон.
Он отметил, что именно Трамп передал Украине комплексы Javelin, которые помогали ВСУ в битве за Киев.
"Именно Дональд Трамп дал украинцам то противотанковое оружие Javelin, которое - вместе с британскими ракетами NLAW и другим оружием - было таким ценным для украинцев в битве за Киев; и по крайней мере частично благодаря этому смелому решению Трампа украинцы смогли ошеломить мир и заставить армии путина бежать из украинской столицы", - добавляет бывший премьер.
Джонсон убежден, что при Трампе Запад станет сильнее, а мир стабильнее.
Дополнение
Трамп заявлял, что в случае его прихода к власти в США он "очень быстро" закончит войну, потому что "прекрасно ладит с путиным".
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего президента США Дональда Трампа в Киев, но вместе с тем - выдвинул одно условие.
Джонсон "не может поверить", что Трамп покинет украинцев, наоборот ожидает удвоения поддержки
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что потенциальный президент Дональд Трамп увеличит, а не откажется от помощи Украине.
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