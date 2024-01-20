Джонсон "не може повірити", що Трамп покине українців, навпаки очікує подвоєння підтримки

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон переконаний, що в разі обрання президентом США Дональда Трампа, він не "кине українців", а навпаки подвоїть допомогу. Про це Джонсон написав у своїй колонці для Daily Mail, передає УНН.

Я просто не можу повірити, що Трамп кине українців. Навпаки, зрозумівши, що з путіним не можна досягти угоди, я вважаю, що є хороший шанс, що він подвоїть свої зусилля і завершить те, що почав, - давши їм те, що їм потрібне для перемоги – написав Джонсон.

Деталі

Джонсон зазначає, що колишній президент США Барак Обама не зробив нічого, щоб зупинити вторгнення диктатора володимира путіна до України у 2014 році.

"Він (Обама - ред.) не зробив нічого, щоб виштовхнути путіна з України, ні з Криму, ні з Донбасу. Ні французи, ні німці, ні, відверто кажучи, тогочасний уряд Великої Британії, який вирішив - таємничим чином - умити руки від цього питання й довірити долю українців морально збанкрутілому "нормандському формату", - зазначає Джонсон.

Він наголосив, що саме Трамп передав Україні комплекси Javelin, які допомагали ЗСУ у битві за Київ.

"Саме Дональд Трамп дав українцям ту протитанкову зброю Javelin, яка - разом із британськими ракетами NLAW та іншою зброєю - була такою цінною для українців у битві за Київ; і принаймні частково завдяки цьому сміливому рішенню Трампа українці змогли приголомшити світ і змусити армії путіна бігти з української столиці", - додає колишній прем’єр.

Джонсон переконаний, що за Трампа Захід стане сильнішим, а світ стабільнішим.

Доповнення

Трамп заявляв, що разі його приходу до влади у США він "дуже швидко" закінчить війну, тому що "чудово ладнає з путіним".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський запросив колишнього президента США Дональда Трампа до Києва, але разом з тим - висунув одну умову.