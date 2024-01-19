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Зеленський запросив Трампа до Києва

Зеленський запросив Трампа до Києва

Київ • УНН

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Президент України Володимир Зеленський запросив колишнього президента США Дональда Трампа до Києва. Зеленський висловив зацікавленість у тому, щоб почути "формулу" Трампа щодо припинення війни.

Президент України Володимир Зеленський запросив колишнього президента США Дональда Трампа до Києва, але разом з тим - висунув одну умову, передає УНН із посиланням на британський телеканал Channel 4 News.

Президент України сказав, що буде радий побачити експрезидента США у Києві - якщо Трамп зможе припинити війну з росією протягом 24 годин, як він свого часу обіцяв.

"Так, будь ласка, Дональд Трамп - я запрошую вас в Україну, до Києва. Якщо ви зможете зупинити війну протягом 24 годин, я думаю, буде достатньо приїхати до Києва, у будь-який день, коли я тут", - сказав Зеленський.

Президент України зауважив, якщо у Трампа є "формула" припинення війни, то він хоче знати, яка вона.

Спочатку подумай, а потім скажи: Зеленський про заяви Трампа щодо швидкого завершення війни17.01.24, 17:58 • 27102 перегляди

Доповнення

Трамп заявляв, що разі його приходу до влади у США він "дуже швидко" закінчить війну, тому що "чудово ладнає з путіним".

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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