Зеленский пригласил Трампа в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего президента США Дональда Трампа в Киев, но вместе с тем - выдвинул одно условие, передает УНН со ссылкой на британский телеканал Channel 4 News.

Президент Украины сказал, что будет рад увидеть экс-президента США в Киеве - если Трамп сможет прекратить войну с россией в течение 24 часов, как он в свое время обещал.

"Да, пожалуйста, Дональд Трамп - я приглашаю вас в Украину, в Киев. Если вы сможете остановить войну в течение 24 часов, я думаю, будет достаточно приехать в Киев, в любой день, когда я здесь", - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, если у Трампа есть "формула" прекращения войны, то он хочет знать, какая она.

Сначала подумай, а потом скажи: Зеленский о заявлениях Трампа относительно быстрого завершения войны

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Трамп заявлял, что в случае его прихода к власти в США он "очень быстро" закончит войну, потому что "прекрасно ладит с путиным".