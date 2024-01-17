Сначала подумай, а потом скажи: Зеленский о заявлениях Трампа относительно быстрого завершения войны

Президент Владимир Зеленский резко отреагировал на заявления экс-президента США Дональда Трампа о скором прекращении войны в Украине и призвал "сначала думать, а потом - говорить, передает УНН.

Моя позиция, представим, что мы не согласимся отдать наши территории... Если мы решим не сказать то, что Трамп хочет услышать от нас и он прекратит нам помощь? И путин, скажем, оккупирует нас через определенный период времени. Тогда вопрос, что будет делать Трамп после этого, если после Украины россия оккупирует страну НАТО? То есть он решил - если позволить путину зайти полностью в Украину, то тогда он остановится, но этого не будет. путин не остановится. Вопрос, что будет делать Дональд Трамп и США после этого? - сказал Зеленский, подводя итоги встреч в Давосе.

По словам Главы государства, это будет означать, что Европа проиграла и потеряла самую большую и мощную армию в Европе - Украину.

"Поэтому сначала подумай, а потом скажи", - добавил Зеленский.

Дополнение

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не будет вмешиваться в выборы в США и не боится перспектив второго президентства Дональда Трампа.

Трамп заявлял, что в случае его прихода к власти в США он "очень быстро" закончит войну, потому что "прекрасно ладит с путиным".