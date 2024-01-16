Кулеба про перспективи другого президентства Трампа: Україна "нічого не боїться"

Україна не буде втручатися у вибори в США та не боїться перспектив другого президентства Дональда Трампа. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтервʼю ABC News, повідомляє УНН.

Деталі

Лідер республіканців, колишній президент Дональд Трамп заявив, що припинить допомогу Україні, якщо знову стане президентом.

Відповідаючи на запитання, чи турбує його перспектива другого президентства Трампа, Кулеба запевнив, що Україна "нічого не боїться".

Він також заявив, що його країна не буде втручатися у вибори в США, в чому звинувачують росію під час голосування 2016 року.

З початком сезону праймеріз республіканців міністр закордонних справ України заявив, що не хоче, щоб Україна посідала чільне місце в американських передвиборчих дебатах, додавши, що він сподівається, що Києв буде "питанням, яке об'єднує, а не розділяє".

Доповнення

Дональд Трамп здобув перемогу на республіканських кокусах у штаті Айова, де відбулися перші голосування з обрання єдиного кандидата від Республіканської партії на виборах президента США.

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