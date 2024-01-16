Кулеба о перспективах второго президентства Трампа: Украина "ничего не боится"

Украина не будет вмешиваться в выборы в США и не боится перспектив второго президентства Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ABC News, сообщает УНН.

Детали

Лидер республиканцев, бывший президент Дональд Трамп заявил, что прекратит помощь Украине, если снова станет президентом.

Отвечая на вопрос, беспокоит ли его перспектива второго президентства Трампа, Кулеба заверил, что Украина "ничего не боится".

Он также заявил, что его страна не будет вмешиваться в выборы в США, в чем обвиняют россию во время голосования 2016 года.

С началом сезона праймериз республиканцев министр иностранных дел Украины заявил, что не хочет, чтобы Украина занимала главное место в американских предвыборных дебатах, добавив, что он надеется, что Киев будет "вопросом, который объединяет, а не разделяет".

Дополнение

Дональд Трамп одержал победу на республиканских кокусах в штате Айова, где состоялись первые голосования по избранию единого кандидата от Республиканской партии на выборах президента США.

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