Кулеба о перспективах второго президентства Трампа: Украина "ничего не боится"

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"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

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Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
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Институт исследования войны (ISW) проанализировал заявления о том, что российские вооруженные силы случайно сбили собственный самолет радиолокационной системы обнаружения А-50.

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