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CNN: Трамп переміг на кокусі в Айові

CNN: Трамп переміг на кокусі в Айові

Київ • УНН

 • 32891 перегляди

Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах в Айові, отримавши 16 делегатів, повідомляє CNN. Таким чином, у суперників Ніккі Хейлі та Рона ДеСантіса залишилося по чотири делегати, а 16 місць все ще не розподілені.

Дональд Трамп здобув перемогу на республіканських кокусах у штаті Айова, де відбулися перші голосування з обрання єдиного кандидата від Республіканської партії на виборах президента США. Про це повідомляє CNN з посилання на попередні підрахунки голосів та опитувань, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що, за результатами, підрахованими на момент публікації, експрезидент США вже матиме 16 делегатів від штату Айова на Республіканській конференції, яка обиратиме єдиного кандидата від партії.

При цьому Ніккі Гейлі та Рон ДеСантіс мають по чотири делегати. Ще 16 делегатів від штату залишаються нерозподіленими.

Додамо

Голосування на республіканських кокусах в Айові, які пройшли в понеділок, стали першими серед інших штатів Америки. Для того, щоб виграти номінацію від Республіканської партії на президентських виборах, кандидат повинен отримати принаймні 1215 із 2429 делегатів, які голосуватимуть за нього на партійній конференції.

Трамп вирвався вперед у праймеріз – опитування14.01.24, 23:51 • 31667 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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