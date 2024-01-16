CNN: Трамп победил на кокусе в Айове

Дональд Трамп одержал победу на республиканских кокусах в штате Айова, где состоялись первые голосования по избранию единого кандидата от Республиканской партии на выборах президента США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на предварительные подсчеты голосов и опросов, передает УНН.

Детали

Отмечается, что, по результатам, подсчитанным на момент публикации, экс-президент США уже будет иметь 16 делегатов от штата Айова на Республиканской конференции, которая будет выбирать единого кандидата от партии.

При этом Никки Хейли и Рон ДеСантис имеют по четыре делегата. Еще 16 делегатов от штата остаются нераспределенными.

Добавим

Голосование на республиканских кокусах в Айове, которые прошли в понедельник, стали первыми среди других штатов Америки. Для того, чтобы выиграть номинацию от Республиканской партии на президентских выборах, кандидат должен получить по крайней мере 1215 из 2429 делегатов, которые будут голосовать за него на партийной конференции.

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