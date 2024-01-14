Трамп вырвался вперед в праймериз - опрос

Бывший президент США Дональд Трамп опережает своих соперников-республиканцев по ключевым показателям популярности перед сезоном праймериз на выборы президента США. Об этом свидетельствует опрос, обнародованный в воскресенье, пишет ABC News, передает УНН.

Детали

Трамп имеет высокий рейтинг среди республиканцев по трем показателям: он имеет лучшие шансы на победу в ноябре, является сильным лидером и самым квалифицированным кандидатом от партии.

Также бывший президент США опережает своих оппонентов-республиканцев, с меньшим отрывом, по двум другим показателям - эмпатия и общие ценности. А семь из 10 республиканцев и сторонников Республиканской партии сообщают, что в целом положительно относятся к Трампу.

Согласно опросу, в целом 72% взрослых, которые поддерживают Республиканскую партию, были бы довольны кандидатурой Трампа. Отмечается, что в мае этот показатель составлял 75%.

61% опрошенных был бы доволен Роном Десантисом. Другие кандидаты имеют более низкие показатели:

Никки Хейли - 48%;

Вивек Рамасвами - 44%;

Крис Кристи (снявший свою кандидатуру в среду) - 23%;

Аса Хатчинсон - 17%.

Справочно

Прамериз - первый этап двухуровневой системы голосования, на котором от политической партии выбирают единого кандидата для участия в основных выборах.

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