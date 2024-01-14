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Трамп вирвався вперед у праймеріз – опитування

Трамп вирвався вперед у праймеріз – опитування

Київ • УНН

 • 31667 перегляди

Трамп лідирує в первинних опитуваннях, користуючись сильною підтримкою республіканців, які вважають його найбільш кваліфікованим кандидатом.

Колишній президент США Дональд Трамп випереджає своїх суперників-республіканців за ключовими показниками популярності перед сезону праймеріз на вибори президента США. Про це свідчить опитування, оприлюднене в неділю, пише ABC News, передає УНН.

Деталі

Трамп має високий рейтинг серед республіканців за трьома показниками: він має найкращі шанси на перемогу в листопаді, є сильним лідером і найкваліфікованішим кандидатом від партії.

Також колишній президент США випереджає своїх опонентів-республіканців, з меншим відривом, за двома іншими показниками – емпатія і спільні цінності. А сім з 10 республіканців і прихильників Республіканської партії повідомляють, що в цілому позитивно ставляться до Трампа.

Згідно з опитуванням, загалом 72% дорослих, які підтримують Республіканську партію, були б задоволені кандидатурою Трампа. Зазначається, що в травні цей показник становив 75%.

61% опитаних був би задоволений Роном Десантісом. Інші кандидати мають нижчі показники:

  • Ніккі Гейлі – 48%; 
  • Вівек Рамасвамі – 44%; 
  • Кріс Крісті (який зняв свою кандидатуру в середу) – 23%; 
  • Аса Гатчінсон – 17%.
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Довідково

Прамеріз – перший етап дворівневої системи голосування, на якому від політичної партії обирають єдиного кандидата для участі в основних виборах.

Суд зобов’язав Трампа виплатити The New York Times 400 тисяч доларів 13.01.24, 18:29 • 36257 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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