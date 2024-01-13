Суд зобов’язав Трампа виплатити The New York Times 400 тисяч доларів
Київ • УНН
Трампа зобов'язали виплатити The New York Times $392 638 судових витрат після невдалого судового позову щодо статті про його податкові схеми.
Суддя Верховного суду Нью-Йорка Роберт Рід зобов’язав експрезидента США Дональда Трампа виплатити The New York Times майже 400 тис. доларів за судові витрати після програного позову проти видання. Про це передає BBC, пише УНН.
Деталі
Суддя заявив, що він визначив суму в 392 638 доларів США після розгляду декількох аспектів, включаючи "складність питань, представлених у позові", а також репутацію юристів газети.
Зазначається, що у 2018 році The New York Times опублікувала розслідування про те, що колишній президент США брав участь у "сумнівних податкових схемах".
У відповідь Дональд Трамп звинуватив трьох журналістів, які написали матеріал у співпраці з його племінницею Мері Трамп в "особистій вендеті" проти нього.
Також колишній глава Білого дому подав до суду позов на 100 млн доларів проти газети та своєї племінниці, звинувативши їх в "підступній змові" з метою отримати його податкові дані.
Минулого року суддя відхилив цей позов, заявивши, що твердження у позові "не відповідають конституційному праву".
Доповнення
Видання зазначає, що серія статей про фінансові справи Трампа отримала Пулітцерівську премію.
Нагадаємо
У жовтні минулого року колишнього президента США Дональда Трампа оштрафували на 5000 доларів після того, як його пост з наклепом у соціальних мережах про ключового співробітника суду тижнями залишався на вебсайті його кампанії, хоча суддя наказав його видалити.
Невідомі погрожували підірвали будинок судді, який веде справу проти Трампа 11.01.24, 16:36 • 24474 перегляди