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Дональда Трампа оштрафували на 5 тисяч доларів за допис з наклепом про співробітника суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У п’ятницю колишнього президента США Дональда Трампа оштрафували на 5000 доларів після того, як його пост з наклепом у соціальних мережах про ключового співробітника суду тижнями залишався на вебсайті його кампанії, хоча суддя наказав його видалити. Про це пише АР, передає УНН.

Дональда Трампа оштрафували на 5 тисяч доларів за допис з наклепом про співробітника суду

Деталі 

Суддя Артур Енгорон наразі уникав притягнення Трампа за неповагу до суду, але залишив за собою право зробити це. Він також залишив відкритою можливість ув'язнити колишнього президента США, якщо він знову порушить обмежену заборону учасникам справи щодо наклепів на працівників суду та вкидів у їхній бік. 

У письмовому рішенні Енгорон зазначив, що він «далеко за межами стадії «попередження», адже він оштрафував Трампа лише на номінальну суму, тому що це було «перше порушення». Проте адвокати Трампа заявили, що вебсайт зберігав публікацію ненавмисне.

«Не помиляйтеся: майбутні порушення, навмисні чи ненавмисні, піддадуть порушнику набагато суворіші санкції, які можуть включати суворіші фінансові покарання, засудження Дональда Трампа за неповагу до суду та, можливо, його ув’язнення», — написав Енгорон у двосторонньому зверненні.

Нагадаємо

Федеральна суддя обмежила можливість колишнього президента Дональда Трампа робити публічні заяви щодо прокурорів, суддів чи можливих свідків, які беруть участь у кримінальній справі про напад на Капітолій США 6 січня 2021 року. У цій справі Трампа звинувачують у намаганнях скасувати свою поразку на виборах 2020 року.

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