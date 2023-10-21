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Дональда Трампа оштрафовали на 5 тысяч долларов за сообщение с клеветой о сотруднике суда

Киев • УНН

 • 230909 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. В пятницу бывшего президента США Дональда Трампа оштрафовали на 5000 долларов после того, как его пост с клеветой в социальных сетях о ключевом сотруднике суда неделями оставался на веб-сайте его кампании, хотя судья приказал его удалить. Об этом пишет АР, передает УНН.

Дональда Трампа оштрафовали на 5 тысяч долларов за сообщение с клеветой о сотруднике суда

Детали 

Судья Артур Энгорон пока избегал привлечения Трампа за неуважение к суду, но оставил за собой право сделать это. Он также оставил открытой возможность посадить бывшего президента США, если он снова нарушит ограниченный запрет участникам дела о клевете на работников суда и вбросов в их сторону. 

В письменном решении Энгорон отметил, что он «далеко за пределами стадии «предупреждения», поскольку он оштрафовал Трампа только на номинальную сумму, потому что это было «первое нарушение». Однако адвокаты Трампа заявили, что веб-сайт сохранял публикацию непреднамеренно.

«Не ошибитесь: будущие нарушения, преднамеренные или непреднамеренные, подвергнут нарушителя гораздо более строгим санкциям, которые могут включать более суровые финансовые наказания, осуждение Дональда Трампа за неуважение к суду и, возможно, его заключение в тюрьму», — написал Энгорон в двустороннем обращении.

Напомним

Федеральная судья ограничила возможность бывшего президента Дональда Трампа делать публичные заявления в отношении прокуроров, судей или возможных свидетелей, участвующих в уголовном деле о нападении на Капитолий США 6 января 2021 года. В этом деле Трампа обвиняют в попытках отменить свое поражение на выборах 2020 года.

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