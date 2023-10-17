Суд заборонив Трампу висловлюватися про прокурорів і свідків у справі про напад на Капітолій
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Федеральна суддя обмежила можливість колишнього президента Дональда Трампа робити публічні заяви щодо прокурорів, суддів чи можливих свідків, які беруть участь у кримінальній справі про напад на Капітолій США 6 січня 2021 року. У цій справі Трампа звинувачують у намаганнях скасувати свою поразку на виборах 2020 року, пише Reuters, передає УНН.
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Суддя заявила, що не дозволить Трампу, який не визнав себе винним у справі, “розпочати досудову наклепницьку кампанію” проти людей, причетних до справи, передає агентство
Наказ судді забороняє Трампу та його адвокатам у справі чинити нападки особисто на спеціального прокурора Джека Сміта, прокурорів, які працюють з ним, і працівників суду.
За наказом Трампу також заборонено обговорювати потенційних свідків тією мірою, якою це стосується їхніх свідчень на суді.
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“Жодній іншій кримінально обвинуваченій особі не було б дозволено це робити, і я не дозволю такого і в цьому випадку”, — зазначила суддя.
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