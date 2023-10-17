Суд заборонив Трампу висловлюватися про прокурорів і свідків у справі про напад на Капітолій

$41.400.00
46.921.07
ukru
Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив
06:46 • 9808 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 14207 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 25395 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 96924 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 169306 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 174626 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 137336 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136976 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87467 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94125 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
5.6м/с
35%
Популярнi новини

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState

13 квітня, 22:18 • 10574 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 14056 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 18020 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 18312 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 13641 перегляди
Публікації

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 9800 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 174622 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 234406 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 382755 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 319584 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 13523 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 18708 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 35156 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 31652 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 137334 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Суд заборонив Трампу висловлюватися про прокурорів і свідків у справі про напад на Капітолій

Київ • УНН

 • 354330 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Федеральна суддя обмежила можливість колишнього президента Дональда Трампа робити публічні заяви щодо прокурорів, суддів чи можливих свідків, які беруть участь у кримінальній справі про напад на Капітолій США 6 січня 2021 року. У цій справі Трампа звинувачують у намаганнях скасувати свою поразку на виборах 2020 року, пише Reuters, передає УНН.

Суд заборонив Трампу висловлюватися про прокурорів і свідків у справі про напад на Капітолій

Деталі

Суддя заявила, що не дозволить Трампу, який не визнав себе винним у справі, “розпочати досудову наклепницьку кампанію” проти людей, причетних до справи, передає агентство

Наказ судді забороняє Трампу та його адвокатам у справі чинити нападки особисто на спеціального прокурора Джека Сміта, прокурорів, які працюють з ним, і працівників суду.

За наказом Трампу також заборонено обговорювати потенційних свідків тією мірою, якою це стосується їхніх свідчень на суді.

Цитата

“Жодній іншій кримінально обвинуваченій особі не було б дозволено це робити, і я не дозволю такого і в цьому випадку”, — зазначила суддя.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трампа визнали відповідальним за шахрайство у цивільній справі Нью-Йорка

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$64.69
Bitcoin
$84,617.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,245.84
Ethereum
$1,621.35