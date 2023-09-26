Трампа визнали відповідальним за шахрайство у цивільній справі Нью-Йорка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. У вівторок Дональда Трампа та його сімейний бізнес було визнано відповідальними за шахрайство за цивільним позовом генерального прокурора штату Летиції Джеймс, який звинувачує колишнього президента США в незаконному роздуванні його активів і капіталу. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Рішення виніс суддя Артур Енгорон із суду штату Нью-Йорк на Манхеттені.
Подали у суд на Трампа у вересні 2022 року, звинувативши його та Trump Organization у брехні протягом десяти років щодо вартості активів і його власного капіталу. Неправдиві свідчення надавались, аби отримати кращі умови банківських позик і страхування.
Вона сказала, що Трамп роздув свій статок на цілих 2,23 мільярда доларів, а за одним показником – на 3,6 мільярда доларів на основі річних фінансових звітів, наданих банкам і страховим компаніям.
Генеральний прокурор заявив, що активи, вартість яких була завищена, включають маєток Трампа Мар-а-Лаго у Флориді, його пентхаус у Trump Tower на Манхеттені, а також різні офісні будівлі та поля для гольфу.
Нагадаємо
У серпні генеральний прокурор Нью-Йорка попросив суддю штату оголосити ще до початку судового процесу, що експрезидент США Дональд Трамп вчинив шахрайство, подавши неправдиві заяви банкірам і страховикам і завищивши свої статки на суму до 2,23 мільярда доларів.
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