Зеленський закликав Трампа поділитися мирним планом щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав колишнього президента США Дональда Трампа поділитися мирним планом щодо України, але наголосив, що не поступатиметься територією росії. Про це сказав Зеленський Вольфу Бліцеру CNN після свого виступу на Генеральній асамблеї ООН, передає УНН.
Повідомляється, що Зеленський закликав Дональда Трампа публічно поділитися своїми мирними планами, якщо у колишнього президента США є спосіб покласти край війні між Україною та росією¸— але він попередив, що будь-який мирний план, за яким Київ відмовляється від території, буде неприйнятним.
Цитата
«Тож (якщо) ідея полягає в тому, як забрати частину нашої території і віддати (президенту росії володимиру) путіну, це не формула миру», – сказав Зеленський.
Зазначається, що під час травневої зустрічі CNN Трамп відмовився сказати, хто має перемогти у війні росії проти України, натомість заявивши, що хоче припинити кровопролиття.
Трамп заявив, що врегулює війну росії в Україні за один день.
В ефірі NBC «Meet the Press» про те, чи дозволить ця угода путіну зберегти території, які він захопив, Трамп сказав: «Ні, ні. Я б уклав справедливу угоду для всіх. Ні, я б зробив це справедливо».
Нагадаємо
В травні 2023 року 45-й президент США Дональд Трамп під час дебатів відмовився назвати президента рф путіна воєнним злочинцем.